أسعار النفط تقفز مع تجاوز برنت حد 95 دولار للبرميل وتقديرات باقترابه من 100 دولار

اشارت بلومبرغ إلى أن تسارع ارتفاع أسعار النفط مع قفز سعر خام برنت فوق 95 دولارًا للبرميل فيما يقول الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مايك ويرث إن النفط الخام في طريقه للعودة إلى 100 دولار .

وارتفع النفط إلى أعلى مستوى في 10 أشهر حيث أظهرت السوق علامات جديدة على النقص في المعروض مدفوعة بتخفيضات الإمدادات من قادة أوبك +.

وتجاوز سعر خام القياس العالمي برنت 95 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر، مرتفعا لليوم الرابع على التوالي.

وترتفع أقساط التأمين على البراميل المادية حيث تكافح المصافي لإنتاج ما يكفي من وقود الديزل قبل الزيادة الموسمية في الطلب. وقد حفزت السوق الأكثر تشددا توقعات من أمثال الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مايك ويرث بأن سعر النفط سيستقر قرب 100 دولار.

من جانب آخر، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن العالم سيمضي من أزمة طاقة لأخرى إذا لم يتم التخطيط الجيد لسلاسل الإمدادات ورئيس أرامكو يدعو إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتفادي أزمة حادة في الطاقة، ولفت إلى أن أسواق الطاقة العالمية بحاجة إلى تنظيم مخفف للحد من التقلبات، ولم يستبعد الوزير حدوث أزمات طاقة أخرى ما لم يتم التخطيط الجيد، بحسب وزارة الطاقة السعودية ووسائل إعلام. جاءت تصريحات الوزير أثناء مشاركته في جلسة حوارية ضمن مؤتمر البترول العالمي في كندا.

وذكر تقرير لرويترز أشارت بيانات من مجموعة بورصة لندن إلى تجاوز سعر الخام النيجيري كوا إيبوي المئة دولار للبرميل يوم الاثنين. وقال بيارن شيلدروب، المحلل في البنك السويدي إس.إي.بي، في تقرير إن خام تابيس الماليزي وصل إلى 101.30 دولار الأسبوع الماضي. ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في 2023 مع تركيز المستثمرين على احتمال شح في الإمدادات في الربع الرابع من العام بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات. والبلدان هما أكبر المنتجين في مجموعة أوبك+ التي يخفض معظم أعضائها الآخرين الإنتاج أيضا.

وقال شيلدروب “الوضع العام هو أن السعودية وروسيا تسيطران بقوة على سوق النفط”. تم تداول العقود الآجلة لخام برنت عند مستوى مرتفع بلغ 94.89 دولار يوم الاثنين، وبلغ مؤشر القياس ذو الصلة المستخدم في تداول الكثير من الشحنات المادية في العالم، المسمى برنت المؤرخ، مستوى أعلى بقليل من 96 دولارا، بحسب البورصة.

ويتجاوز سعر كوا إيبوي وبعض الخامات الأخرى المسعرة مقابل برنت المئة دولار بالفعل لأنها تستند إلى سعر خام برنت المؤرخ بالإضافة إلى الفارق النقدي أو العلاوة، والتي تقدرها البورصة حاليا بحوالي 4.25 دولار للبرميل. وقال شيلدروب إنه يرجح بشكل كبير أن يتحرك سعر برنت فوق المئة دولار، إذ “ارتفاعه فوق ذلك لا يحتاج إلا إلى ضجيج”. ويتوقع بنك يو.بي.إس السويسري أن تصل العقود الآجلة لخام برنت إلى أرقام في خانة المئات. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس “نتوقع تداول برنت في نطاق 90-100 دولار خلال الأشهر المقبلة، مع هدف لنهاية العام عند 95 دولارا”.