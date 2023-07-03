سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

أسعار النفط تقفز مع إعلان السعودية تمديد الخفض الطوعي للإنتاج

سامر باطر by سامر باطر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تمديد المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر للنفط ، خفض الإمدادات حتى أغسطس ، مما يلقي بظلاله على المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمال رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحسب رويترز.

وكالة الأنباء السعودية ، اليوم الاثنين ، أعلنت أن المملكة ستمدد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل أغسطس آب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا إلى 76.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.8 بالمئة يوم الجمعة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا إلى 71.45 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...