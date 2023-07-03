أسعار النفط تقفز مع إعلان السعودية تمديد الخفض الطوعي للإنتاج

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تمديد المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر للنفط ، خفض الإمدادات حتى أغسطس ، مما يلقي بظلاله على المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمال رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحسب رويترز.

وكالة الأنباء السعودية ، اليوم الاثنين ، أعلنت أن المملكة ستمدد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل أغسطس آب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا إلى 76.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.8 بالمئة يوم الجمعة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا إلى 71.45 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.