أسعار النفط تقفز بعد تقارير عن تحديد ترمب أهدافاً لضربات في فنزويلا ذات أكبر احتياط نفطي في العالم

ارتفعت أسعار النفط بعد تقارير عن تحديد إدارة ترمب أهدافاً لضربات عسكرية. تخلّى خام غرب تكساس الوسيط عن خسائره المبكرة ليقفز بنسبة 1.3%، وذلك في أعقاب تقارير لصحيفة “وول ستريت جورنال” و”ميامي هيرالد” نقلت عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أن إدارة ترمب حدّدت أهدافاً عسكرية في فنزويلا (العضو في أوبك)، يُزعم أنها تُستخدم في تهريب المخدرات. وكان تراجع أسعار النفط في وقت سابق مدفوعاً بتركيز المتعاملين على الاجتماع القادم لتحالف “أوبك+”. وأشار مندوبون هذا الأسبوع إلى أن المناقشات قد تتضمن زيادة شهرية ثالثة للإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق. تأتي هذه المباحثات في وقت حاسم تتوقع فيه الأسواق العالمية فائضاً في المعروض خلال الأشهر القادمة، وسط تعقيدات سياسية تزيد من حساسية قرار التحالف بقيادة السعودية وروسيا.

أداء سوق النفط في أكتوبر 2025 كان مضطرباً حيث واصلت الأسعار مسارها الهبوطي المتوقع، لتسجل انخفاضًا شهريًا جديدًا. وفي بداية الشهر، تلقت الأسواق صدمة تمثلت في خسارة أسبوعية حادة، تجاوزت 8% لخام برنت، مع انتشار الأنباء عن احتمالية زيادة الإمدادات العالمية. وبينما كان المتداولون يترقبون أي محاولة لكبح جماح هذا التراجع، جاءت اجتماعات “أوبك+” لتقدم بارقة أمل بسيطة. في الأسبوع الأول من أكتوبر، أظهرت الأسعار بعض التماسك وارتفعت بشكل طفيف بعد قرار “أوبك+” المفاجئ بزيادة الإنتاج بخطوات أكثر حذرًا مما كان متوقعًا. وقد دعم هذا القرار خام برنت ليتجاوز لفترة وجيزة مستوى الـ 65 دولارًا للبرميل. كان هذا بمثابة “فرملة” خفيفة للمسار الهابط، لكنه لم يكن كافياً لعكس الاتجاه العام. لكن سرعان ما عادت الضغوط الهيكلية لتسيطر على المشهد طوال ما تبقى من الشهر. كان الشبح الأكبر هو فائض المعروض العالمي المتنامي، حيث واصلت المخزونات تراكمها في ظل توقعات بزيادة الإنتاج من خارج “أوبك+” (خاصة النفط الصخري الأمريكي)، بالإضافة إلى مساعي المنظمة نفسها لاستعادة حصتها السوقية.