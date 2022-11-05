أسعار النفط تقترب من 100 دولار مع قرب الحظر الأوروبي على الواردات الروسية وغموض الفائدة

ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد عند التسوية بنهاية تداولات الأسبوع أمس الجمعة، ليلامس سعر خام برنت 100 دولار للبرميل، وسط عوامل عديدة أهمها:

غموض حول الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة الأمريكية.

قرب سريان حظر من الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي.

انتظار المستثمرين احتمالات تخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد.

تجاوز مخاوف الركود العالمي

وعلى الرغم من أن مخاوف الركود العالمي حدت من المكاسب، فقد صعدت العقود الآجلة للنفط كالآتي:

خام برنت يرتفع 3,99 دولار أي بنسبة 4,2% إلى 98,57 دولار للبرميل عند التسوية. وسجل الخام مكاسب أسبوعية بلغت 2,9%.

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2,96 دولار، أي 5%، إلى 92,61 دولار للبرميل، وبلغت مكاسبه خلال الأسبوع 4,7%.

وبينما تؤثر مخاوف الطلب على السوق، فمن المتوقع أيضا أن تتراجع الإمدادات مع بدء الحظر الأوروبي المرتقب على النفط الروسي وتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوسيتس “التراجع الطفيف في الدولار والحظر المرتقب لمبيعات النفط الروسي من العوامل المساعدة بلا شك، مع تحول التركيز من الركود إلى مشكلات الإمداد”.

وتابع قائلا “لكن المحفز الأساسي هو التقارير التي تفيد بأن الصين قد تخفف قيود سياسة صفر كوفيد، مما سيشكل دفعة لاقتصادها وللطلب على النفط”.

أوروبا والصين

من المقرر أن يسري حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي اعتبارا من الخامس من ديسمبر كانون الأول.

تتمسك الصين بسياستها الصارمة حيال مكافحة كوفيد بعد أن ارتفعت الإصابات أمس الخميس لأعلى مستوى منذ أغسطس آب، لكن مسؤولاً سابقاً في مكافحة الأمراض قال إن تغييرات كبرى ستدخل على تلك السياسة قريبا.

تخفيض السعودية أسعارها لآسيا

ومما سلط الضوء على مخاوف الطلب، تخفيض السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في ديسمبر كانون الأول ليصبح بعلاوة 5,45 دولار للبرميل فوق متوسط خامي دبي وعُمان.

وجاء الخفض متسقاً مع توقعات مصادر في القطاع بناء على تنبؤات بتراجع في الطلب الصيني على الخام.