أسعار النفط ترتفع وتحافظ على مكاسبها بسبب مخاطر الملاحة في البحر الأحمر

ذكرت بلومبرغ أن أسعار النفط ارتفعت بعد أول مكاسب أسبوعية لها منذ أواخر أكتوبر مع تعليق خطوط الشحن الرئيسية العبور عبر البحر الأحمر، مما يسلط الضوء على المخاطر التي تهدد الشريان الحيوي لتجارة الخام الدولية.

وارتفع خام برنت فوق 77 دولارا للبرميل بعد صعوده 0.9 بالمئة الأسبوع الماضي ليقطع سلسلة من الانخفاضات استمرت سبعة أسابيع.

وكان خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 72 دولارًا. وقالت هيئة قناة السويس المصرية إنها “تتابع عن كثب” التوترات في البحر الأحمر بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها أسقطت 14 طائرة بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أكد في بيان للهيئة أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، و أن الهيئة تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر.

وحولت 55 سفينة العبور إلى طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى اليوم، بحسب ربيع الذي رأى أنها نسبة “ضئيلة” مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال نفس الفترة.

يذكر أن باب المندب هو مضيق يربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر، وفي نهاية المطاف، بقناة السويس المصرية شمالاً.

وتزيد المسافة بقرابة 40% للرحلات البحرية القادمة من سنغافورة إلى ميناء روتردام عبر رأس الرجاء الصالح، حيث يمكنها قطع 8440 ميل بحري عبر البحر الأحمر لعبور قناة السويس بدلا من قطع 11720 ميل بحري من خلال الالتفاف حول أفريقيا ورأس الرجاء الصالح.