أسعار النفط ترتفع والذهب يقترب من مستويات جديدة

مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط شهدت أسعار النفط قفزة في مستهل الأسبوع مع استمرار الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.6% ليتداول عند حوالي 3450 دولاراً للأونصة. ارتفعت أسعار النفط في أواخر تعاملات يوم الأحد، مع تركيز المستثمرين على تصاعد التوترات الجيوسياسية، مع استمرار إسرائيل وإيران في قصف بعضهما البعض دون أي بوادر توقف، وسط تكهنات بأن السيناريو الأسوأ – وهو حصار مضيق هرمز، والذي قد يرفع سعر النفط إلى 130 دولارًا – يزداد احتمالًا (ترتفع الاحتمالات إلى 17% وفقًا لبنك جي بي مورجان).

ارتفع خام برنت بنسبة 5.5% ليصل إلى 77.50 دولارًا – وهو أعلى مستوى له ليلة الخميس – في بداية التعاملات الآسيوية، بعد أن واصلت إسرائيل وإيران الهجمات على أراضي بعضهما البعض خلال عطلة نهاية الأسبوع. ثم تراجع السعر سريعًا، حيث ضاعف المتداولون على المكشوف، والذين قد يتكبدون خسائر فادحة في حال حدوث ضغط، استثماراتهم من خلال زيادة البيع على المكشوف على أمل أن تهدأ الأزمة بطريقة ما. كتبت المحللة المتخصصة في السلع الأساسية لدى جي بي مورجان، ناتاشا كانفيا، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران أدى إلى مضاعفة احتمالات حدوث أسوأ السيناريوهات (أي إغلاق مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير) إلى 17%.

صعود النفط

تثار مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى تعطيل إمدادات الخام من الشرق الأوسط بحسب بلومبرغ، و ارتفع خام “برنت” بما يصل إلى 5.5% قبل أن يقلص بعض مكاسبه، ليتداول فوق 76 دولاراً للبرميل، فيما اقترب خام “غرب تكساس الوسيط” من 75 دولاراً. يأتي هذا التصعيد الأخير عقب هجوم إسرائيلي على حقل “جنوب بارس” الإيراني للغاز، مما أجبر على إغلاق منصة إنتاج. وقد سبق ذلك ضربات استهدفت مواقع نووية إيرانية وقيادات عسكرية الأسبوع الماضي. أدى تصاعد التوتر إلى إرباك الأسواق المالية، إذ ارتفع النفط بأكثر من 13% يوم الجمعة قبل أن يقلص بعض تلك المكاسب.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ يوم الإثنين، مقتربة من مستوياتها القياسية، وذلك مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في ظل تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران. صعد المعدن النفيس بنسبة 0.6% في التعاملات الآسيوية المبكرة، ليصل سعره إلى ما يقارب 3,450 دولارًا للأونصة، وهو ما يقل بنحو 50 دولارًا فقط عن الذروة التاريخية التي سجلها في أبريل. يأتي هذا الارتفاع في أعقاب تبادل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة بين البلدين خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى أيضًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة المخاوف من تهديد البنية التحتية للطاقة ووسائل النقل في المنطقة. وقد أضاف هذا التصعيد المفاجئ في المخاطر الجيوسياسية زخمًا إضافيًا لموجة ارتفاع الذهب، التي كانت مدفوعة بشكل رئيسي بالسياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب وتأثيراتها على النمو الاقتصادي العالمي. بشكل عام، ارتفع الذهب بأكثر من 30% خلال عام 2025، مدعومًا أيضًا بمساعي البنوك المركزية لتنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار.

تضرر قطاع النفط والغاز الإيراني

أفادت وكالة “تسنيم” شبه الرسمية بأن الضربة الإسرائيلية على الحقل تسببت في انفجار قوي وحريق في مصنع لمعالجة الغاز يوم السبت. وبينما يستخدم الغاز الإيراني بشكل أساسي للاستهلاك المحلي ولا يُصدر على نطاق واسع، حيث يوفر الحقل ما يقرب من ثلثي إمدادات البلاد، إلا أنه ينتج ويكثف مكثفات يتم تصديرها. مضيق هرمز: القلق الأكبر في السوق بينما يثير الهجوم على البنية التحتية لإنتاج الغاز في إيران القلق، فإن أكبر مخاوف سوق النفط تتركز على “مضيق هرمز”. يشحن منتجو الشرق الأوسط حوالي خُمس الإنتاج اليومي العالمي عبر هذا الممر المائي الضيق، وقد ترتفع الأسعار أكثر إذا حاولت طهران إغلاق المضيق. وكتب موكيش ساهديف، المحلل في شركة “ريستاد إنرجي” في مذكرة: “يظل الإغلاق المحتمل لمضيق هرمز من قِبل إيران أهم حدث مُحرك للسوق يجب مراقبته، والذي قد يدفع أسواق النفط إلى منطقة غير مسبوقة”. وأضاف: “لا توجد حتى الآن أي دلائل على أن مثل هذا السيناريو وارد”. رغم ذلك، تشير مقاييس سوقية مراقبة على نطاق واسع إلى حالة من الذعر بشأن مخاطر الإمدادات الفورية، فضلاً عن تصاعد المخاوف من صراع طويل الأمد في الشرق الأوسط. فقد قفز الفارق بين أقرب عقدين لخام “برنت” لشهر ديسمبر، وهو مؤشر رئيسي على التوازنات طويلة الأجل، بما يصل إلى 1.29 دولار للبرميل ليبلغ 3.48 دولار. كما تُصدر أسواق الخيارات إشارات تحذيرية، إذ ما تزال الانحرافات تميل لصالح عقود الشراء الصعودية خلال جلسة التداول الآسيوية، بينما تظل مستويات التقلب مرتفعة. وكانت أحجام التداول أيضاً أعلى بكثير من المعتاد.