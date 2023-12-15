صعدت أسعار النفط لتحقق أول مكسب أسبوعي لها منذ ما يقرب من شهرين مع تجاوز نفط برنت 77 دولار للبرميل، ولفتت بلومبرغ أن ذلك يأتي بعد إشارات حذرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء.

سندات الخزانة ارتفعت في وقت ضَعف فيه الدولار منذ صدور تصريح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن صناع السياسات النقدية يحولون تركيزهم الآن على توقيت خفض تكاليف الاقتراض. ويؤدي ضعف الدولار إلى تعزيز جاذبية السلع المسعرة بالعملة.

يأتي صعود النفط هذا بعد 7 أسابيع من الانخفاضات أوصلت العقود الآجلة إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي مباشرة.

ويؤدي ارتفاع الصادرات من الدول غير الأعضاء في أوبك بما في ذلك الولايات المتحدة، والمخاوف بشأن ضعف توقعات الطلب، إلى الضغط على الأسعار، في حين أن هناك أيضاً بعض الشكوك حول ما إذا كان جميع أعضاء أوبك سيلتزمون بالتخفيضات الطوعية الأكبر.

وكانت وكالة إدارة معلومات الطاقة الأميركية “EIA” قد توقعت في تقريرها الشهري أن خام برنت سيصل في المتوسط إلى 83 دولارا للبرميل في عام 2024، فيما كانت قد توقعت في الشهر السابق تسجيله 93 دولارا للبرميل في العام المقبل.