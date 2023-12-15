سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسآخر الأخباربيانات السوقطاقة

بـ 77 دولار لبرميل برنت، أسعار النفط ترتفع بأول مكسب اسبوعي منذ شهرين

سامر باطر by سامر باطر

صعدت أسعار النفط لتحقق أول مكسب أسبوعي لها منذ ما يقرب من شهرين مع تجاوز نفط برنت 77 دولار للبرميل، ولفتت بلومبرغ أن ذلك يأتي بعد إشارات حذرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء.

سندات الخزانة ارتفعت في وقت ضَعف فيه الدولار منذ صدور تصريح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن صناع السياسات النقدية يحولون تركيزهم الآن على توقيت خفض تكاليف الاقتراض. ويؤدي ضعف الدولار إلى تعزيز جاذبية السلع المسعرة بالعملة.

يأتي صعود النفط هذا بعد 7 أسابيع من الانخفاضات أوصلت العقود الآجلة إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي مباشرة.

ويؤدي ارتفاع الصادرات من الدول غير الأعضاء في أوبك بما في ذلك الولايات المتحدة، والمخاوف بشأن ضعف توقعات الطلب، إلى الضغط على الأسعار، في حين أن هناك أيضاً بعض الشكوك حول ما إذا كان جميع أعضاء أوبك سيلتزمون بالتخفيضات الطوعية الأكبر.

وكانت وكالة إدارة معلومات الطاقة الأميركية “EIA” قد توقعت في تقريرها الشهري أن خام برنت سيصل في المتوسط إلى 83 دولارا للبرميل في عام 2024، فيما كانت قد توقعت في الشهر السابق تسجيله 93 دولارا للبرميل في العام المقبل.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...