أسعار النفط ترتفع إلى 83 دولار لبرميل برنت

زاد خام “برنت” إلى نحو 83 دولاراً للبرميل فيما تجاوز خام “غرب تكساس” الوسيط 80 دولاراً وفقا لبلومبرغ.

وارتفعت أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لتبعات قرار الرئيس جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي، فيما تهدد حرائق الغابات في كندا بعض الإنتاج في البلاد.

وقفز خام “برنت” إلى نحو 83 دولاراً للبرميل في حين تجاوز خام “غرب تكساس” الوسيط 80 دولاراً. وتخلى بايدن (81 عاماً) عن سعيه للفوز بولاية ثانية، وسط مخاوف من عدم قدرته على التغلب على دونالد ترمب، وأيد ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس. وفي كندا، أدت موجة من الحرارة المرتفعة في ألبرتا، إلى اندلاع موجة من حرائق الغابات، وهو ما يعرض نحو 348 ألف برميل يومياً من إنتاج النفط للخطر، وفق بيانات “ألبرتا وايلد فاير” و”ألبرتا إنرجي ريغيلايتر”.

ارتفعت أسعار النفط هذا العام مع قيام أوبك+ بضبط الإنتاج، مما مهد الطريق لانخفاض المخزونات العالمية خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي. كما كانت التوترات الجيوسياسية في المقدمة، فيما تشير مقاييس السوق إلى ظروف ضيقة في الأمد القريب. كان الفارق الفوري لبرنت – الفرق بين أقرب عقدين له – أكثر من دولار واحد للبرميل في التراجع، وهو نمط صعودي. قبل أسبوعين، كانت الفجوة 76 سنتًا.

وفي مقاطعة ألبرتا من المتوقع أن تشهد المنطقة التي يتم إنتاج معظم النفط الخام في كندا، “سلوكًا ناريًا شديدًا” خلال الأيام القليلة المقبلة. مع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام القليلة الماضية إلى 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت) – مع انخفاض الرطوبة ورياح تتراوح سرعتها بين 10 كم / ساعة (6.2 ميل / ساعة) إلى 15 كم / ساعة وعدم وجود فرصة لهطول الأمطار – تم إخلاء أكثر من 1000 من سكان ألبرتا من منازلهم، بما في ذلك 89 من سكان بحيرة تشيبويان، شمال غرب فورت ماكموري حيث يوجد في ألبرتا حوالي 144 حريقًا مشتعلًا، بما في ذلك 55 حريقًا خارج السيطرة.