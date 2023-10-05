ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأسواق المالسياسة واقتصاد

أسعار النفط تتقلب وسط مخاوف بشأن النمو العالمي

صعد خام غرب تكساس الوسيط نحو 85 دولاراً للبرميل اليوم، بعد انخفاضه بنسبة 5.6% أمس الأربعاء

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
أسعار النفط

استأنفت أسعار النفط صعودها اليوم الخميس، لكنها لا تزال متأثرة بالمخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي وضعف الطلب.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط نحو 85 دولاراً للبرميل اليوم، بعد انخفاضه بنسبة 5.6% أمس الأربعاء.

وجاء هذا الانخفاض بعدما أظهرت بيانات أميركية رسمية أضعف طلب موسمي على البنزين منذ 25 عاماً وزيادة طفيفة في مخزونات الخام في مركز كوشينج الرئيسي بولاية أوكلاهوما.

كما زادت الرياح المعاكسة لأسعار النفط بعدما أظهر استطلاع خاص أن الشركات الأميركية أضافت أقل عدد من الوظائف منذ بداية عام 2021.

وتراجع النفط الخام أمس، جاء رغم إعلان المملكة العربية السعودية وروسيا عن استمرار تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام، كما أوصت لجنة المتابعة الوزارية للتحالف بالإبقاء على خفض إنتاج النفط دون تغيير.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا