أسعار النفط تتقلب وسط مخاوف بشأن النمو العالمي

استأنفت أسعار النفط صعودها اليوم الخميس، لكنها لا تزال متأثرة بالمخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي وضعف الطلب.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط نحو 85 دولاراً للبرميل اليوم، بعد انخفاضه بنسبة 5.6% أمس الأربعاء.

وجاء هذا الانخفاض بعدما أظهرت بيانات أميركية رسمية أضعف طلب موسمي على البنزين منذ 25 عاماً وزيادة طفيفة في مخزونات الخام في مركز كوشينج الرئيسي بولاية أوكلاهوما.

كما زادت الرياح المعاكسة لأسعار النفط بعدما أظهر استطلاع خاص أن الشركات الأميركية أضافت أقل عدد من الوظائف منذ بداية عام 2021.

وتراجع النفط الخام أمس، جاء رغم إعلان المملكة العربية السعودية وروسيا عن استمرار تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام، كما أوصت لجنة المتابعة الوزارية للتحالف بالإبقاء على خفض إنتاج النفط دون تغيير.