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Posted inأخبار أريبيان بزنسطاقة

أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب في الصين

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بيانات صينية ضعيفة تهبط بأسعار النفط
بيانات صينية ضعيفة تهبط بأسعار النفط

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الاثنين حيث أثارت بيانات اقتصادية صينية ضعيفة مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتاً أو 0,9% إلى 97,26 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1,5% يوم الجمعة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91,27 دولار للبرميل ، منخفضاً 82 سنتاً، أو 0,9%، بعد انخفاض بنسبة 2,4% يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد الصين تباطأ بشكل غير متوقع في تموز / يوليو ، بينما انخفض إنتاج المصافي إلى 12,53 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ آذار / مارس 2020.

وقال هيرون لين الخبير الاقتصادي في موديز أناليتيكس “تشير البيانات الرسمية إلى أن الطلب على النفط يضعف مع تراجع الخدمات اللوجستية المحلية وطلب المستهلكين بسبب ارتفاع أسعار ضخ النفط القياسي”.

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