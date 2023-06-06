ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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أسعار النفط تتراجع بعد الزيادة التي دفعتها السعودية

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

تراجعت اسعار النفط بعد الزيادة التي دفعتها السعودية من خلال اعتزامها زيادة خفض الإنتاج، ساكسو بنك.

لم تكن قرارات خفض إنتاج النفط الخام التي أعلنتها المملكة العربية السعودية في نهاية الأسبوع لها تأثيراً مستداماً على أسعار النفط. فبعد أن وصلت الأسعار إلى ذروتها عند 75 دولاراً، تراجعت أسعار خام غرب تكساس (WTI) بشكل ثابت خلال اليوم، وانخفضت مجدداً دون 72 دولاراً عند نهاية الجلسة.

وفشلت أسعار برنت في تحقيق مستوى الـ80 دولاراً وانتهت الجلسة عند 76.50 دولاراً.

وتزايدت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي نتيجة لتراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات بالولايات المتحدة وظهور علامات أكثر قوة على تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي أو اتخاذ إجراءات تحفيزية من قبل الصين قد تكون ضرورية لتغيير الاستجابة في أسواق الطاقة.

ومع ذلك، لا يزال هناك مخاطر تواجه السوق في النصف الثاني من العام مع التركيز على تحقيق استقرار السوق من قبل منظمة أوبك.

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