أسعار النفط السعودي لآسيا تقود لمزيد من المنافسة

نشرت وكالة “بلومبيرج” تقريراً، أشارت فيه إلى أن قرار المملكة العربية السعودية بتسعير بعض نفطها بمستويات أقل من المتوقع سيمهد الطريق نحو منافسة شديدة في السوق الآسيوي بين المنتجين الذين يتنافسون على إمداد المنطقة بالذهب الأسود.

وحددت المملكة سعر برميل النفط الخام الخفيف لتسليم أيلول/سبتمبر المقبل بحوالي 1 دولار أقل من الرقم المتوقع في استطلاع أجرته “بلومبيرج”.

وتم رفع سعر مجموعة أخف وزنا تعرف باسم النفط العربي الخام خفيف جداً بمقدار 30 سنتاً فقط، وهي خطوة فاجأت التجار الذين توقعوا تعديلات أكبر على أساس شهري.

وفيما يبدو أن سعر الخام الخفيف لا يزال قادراً على تسجيل رقم قياسي، قال متعاملون إن أرامكو السعودية اختارت على الأرجح زيادات متواضعة للحفاظ على قدرتها التنافسية مقابل التدفق إلى آسيا.

وقال تجار إن عوامل مثل زيادة إمدادات النفط الليبية، والانخفاض الكبير في تراجع خام برنت، والانخفاض غير المعهود في الطلب على البنزين في الولايات المتحدة خلال ما يفترض أنه موسم الذروة ينظر إليه أيضاً على أنه يدعم المزيد من تدفقات النفط من حوض المحيط الأطلسي إلى آسيا.

وبدأت المصافي الآسيوية في طلب الخام الخفيف من الولايات المتحدة لتسليم تشرين الثاني/نوفمبر.