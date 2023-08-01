أسعار النفط الخام تلامس أعلى مستوياتها خلال 6 أشهر

ذكر تقرير ساكسو الأسبوعي أن أسعار النفط الخام واصلت الارتفاع لتلامس أعلى مستوياتها خلال 6 أشهر بفعل علاماتٍ على تشديد العرض في السوق بالإضافة إلى آمال في التحفيز في الصين والتي تعزز بعض التفاؤل حول توقعات الطلب. وكانت هناك تكهنات بأن المملكة العربية السعودية قد تمدد قيود الإنتاج حتى أيلول / سبتمبر، وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف إن بلاده تعتزم تقليص صادراتها مجدداً في أغسطس. كما أن الطقس الحار في الولايات المتحدة يعيق عمليات التكرير، حيث أدى النقص في المخزونات إلى ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة. لكن الارتفاع في الأسعار أخذ استراحة في ساعات الصباح الآسيوية الباكرة مع ارتفاع سعر برنت فوق 85 دولاراً للبرميل.

واستمرت الأسهم الأمريكية في التقدم وأغلقت اليوم والشهر بمكاسب، على الرغم من أن الدورة الاقتصادية تبدو أنها بدأت في التحول حيث تفوق مؤشر راسل 2000. أظهرت استطلاعات مصرفية للمركزي الأمريكي تشديد معايير الإقراض المصرفي وتراجع الطلب على القروض، مما أرسل بعض إشارات التحذير للنصف الثاني من العام. كما شهد مؤشر مديري المشتريات الصيني تباطؤاً مرة أخرى ولكن التدابير الداعمة الإضافية دعمت أسعار النفط والمعادن. عاد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى مستوى أعلى من 142 وسيكون الدولار الأسترالي محور التركيز اليوم مع اقتراب إعلان بنك الاحتياطي الأسترالي.

وأظهر استطلاع الرأي لمسؤولي القروض الرئيسيين للربع الثاني من العام تشديد معايير الإقراض في الشركات والعائلات، مع تراجع الطلب على القروض. كما ذكرت البنوك أنها تتوقع مزيداً من التشديد في معايير الإقراض خلال النصف الثاني من العام. بالنسبة للقروض للشركات، أبلغ المشاركون عن تشديد المعايير وضعف الطلب على القروض التجارية والصناعية للشركات بمختلف الأحجام خلال الربع الثاني. أما بالنسبة للقروض للعائلات، أفادت البنوك بتشديد معايير الإقراض في جميع فئات القروض العقارية السكنية مع تراجع الطلب أيضاً. ومن البيانات المتشائمة أيضاً، ارتفع مؤشر شيكاغو لإدارة المشتريات بواقع أقل مما كان متوقعاً إلى 42.8 في يوليو من 41.5 في يونيو. وتحسن مؤشر البنوك الفيدرالية في دالاس للتصنيع إلى -20.0 من -23.2. وسيكون التركيز الرئيسي التالي على فرص العمل في تقرير فرص العمل في الاقتصاد الأمريكي.