أسعار القهوة ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا

أرتفعت أسعار قهوة روبوستا إلى أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا بعد أن سجلت إحدى كبار شركات زراعة القهوة في فيتنام انخفاضًا قياسيًا في الصادرات، فيما يتواصل النقص في قهوة روبوستا العالمي دون هوادة، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات مرتفعة جديدة في تداولات لندن يوم الثلاثاء.

ووفقًا لبلومبرغ، فإن الارتفاع مرتبط بشكل مباشر بالمخاوف بشأن تهاوي صادرات حبوب البن من فيتنام بسبب الجفاف المستمر. وسجلت فيتنام، ثاني أكبر منتج لحبوب البن في العالم، انخفاضًا بنسبة 50٪ في صادرات يونيو عن العام الماضي إلى 70202 طن، وفقًا لإدارة الجمارك في البلاد. تُظهر حسابات بلومبرغ أن هذه هي أقل كمية من الحبوب المصدرة منذ موسم المحاصيل 2010-2011.

وقال مايكل ماكدوجال، المدير الإداري في باراجون جلوبال ماركتس: “يستمر الطقس الجاف في التأثير على الإنتاج في فيتنام”. وارتفعت عقود حبوب روبوستا في لندن بنحو 3.5% إلى 4500 دولار للطن يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى في البيانات التي ترجع إلى عام 2008. وقفزت العقود الآجلة لحبوب أرابيكا في نيويورك بنسبة 4%. يذكر أن ثلث حبوب روبوستا في العالم تأتي من فيتنام.

تُستخدم حبوب روبوستا بشكل أساسي في القهوة الفورية والإسبريسو. في الشهر الماضي، وحذرت شركة J.M. Smucker Co من ارتفاعات وشيكة في الأسعار عبر علاماتها التجارية بسبب ارتفاع أسعار الحبوب. وتقترب أسعار حبوب قهوة روبوستا من أعلى مستوياتها في نصف قرن مع تسبب مشاكل الإمدادات في أزمة عالمية.