أسعار القمح تهبط لأدنى مستوى

تراجعت أسعار القمح الأمريكي إلى مستويات ما قبل الحرب في أوكرانيا، وواكبت ذلك الهبوط أسعار الذرة وفول الصويا أيضا بسبب فتورة الطلب وقوة الدولار بحسب ما نقلته رويترز.

وانخفضت معظم السلع الزراعية خلال تداولات الجمعة، وسجل القمح أدنى مستوى له منذ جلسة ما قبل بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، كما تراجعت أسعار الصويا إلى أدنى مستوى منذ فبراير/شباط، بينما ارتدت عقود الذرة من أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر.

قال مايك زوزولو محلل الحبوب لدى جلوبال كوموديتي اناليتكس : “تلعب الأسواق الخارجية بالتأكيد دورا فاعلا في تراجع الأسعار، خاصة إذا كنت تتحدث عن تحول في سياسة الاحتياطي الفيدرالي والدولار الذي يرتفع عاليا”.

تراجعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنسبة 40٪ تقريبًا من ذروة في مارس حيث بدأت بعض شحنات الحبوب في التدفق من أوكرانيا ومع تسارع حصاد القمح الشتوي عبر نصف الكرة الشمالي مما يعزز الإمدادات.

وتوقع مسح لوكالة “رويترز” أن تحصد البرازيل (أكبر منتج للصويا في العالم) 148 مليون طن من الصويا في الموسم القادم نتيجة التوقعات بزيادة المساحات المزروعة بنسبة 3% إلى 42.2 مليون هكتار. من ناحية أخرى جددت روسيا على لسان وزير خارجيتها “سيرجي لافروف” استعدادها بالمساهمة في حل أزمة الغذاء العالمية من خلال زيادة صادرات الحبوب والأسمدة الزراعية. وقد رفعت شركة “سوفكون” الروسية للاستشارات الزراعية توقعاتها بشأن صادرات روسيا من القمح خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز بنحو 300 ألف طن إلى مستوى قياسي جديد عند 42.6 مليون طن. وفي نهاية الجلسة، هبطت العقود الآجلة للقمح تسليم يوليو/تموز عند التسوية بنحو 4.1% إلى 8.31 دولار للبوشل. الصويا وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم يوليو/تموز عند التسوية بنحو 3% إلى 16.26 دولار للبوشل. الذرة وارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم يوليو/تموز في ختام الجلسة بنسبة 1.1% إلى 7.54 دولار للبوشل.

يذكر أن صادرات أوكرانيا من الحبوب والبقول ارتفعت 8 في المائة على أساس سنوي في السنة المالية 2021 – 2022، التي انتهت في نهاية يونيو (حزيران)، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. أعلنت وزارة الزراعة في كييف، أمس (الجمعة) أنه تم تصدير نحو 48.5 مليون طن، بزيادة عن 7.44 مليون طن في العام المالي 2020 – 2021. ومع ذلك، كانت الصادرات في يونيو أقل بنسبة 44 في المائة على أساس سنوي عند 1.4 مليون طن بسبب فقدان الصادرات عبر البحر. ارتفعت صادرات القمح في السنة المالية 2021 – 22 بأكثر من 12 في المائة على أساس سنوي عند 18.7 مليون طن. ومع ذلك، فقد تراجعت صادرات القمح بنسبة 80 في المائة تقريباً في يونيو على أساس سنوي.