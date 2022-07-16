أسعار القمح تنخفض لمستويات كبيرة

انخفض سعر القمح من 13 دولار للبوشل إلى 7.81 دولار بحسبما ذكرت بلومبرغ، وأشارت الوكالة إلى أن عقود القمح الآجلة في شيكاغو واصلت تكبد الخسائر وعادت إلى أدنى مستوياتها منذ ما قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير ، لتتوج أسوأ أسبوع لها منذ عقد مع ارتفاع شحنات السلع الزراعية في شبه جزيرة القرم ، مما يؤكد كيف أن الحبوب لا تزال تدخل الأسواق العالمية على الرغم من الحرب.

ولفت التقرير إلى انكماش وتراجع أسواق السلع في العالم، في ظل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، فيما زادت الإمدادات قصيرة الأجل في سوق القمح العالمية مع بدء موسم الحصاد في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتراجع سعر القمح في تعاملات بورصة شيكاغو اليوم بنسبة تصل إلى 3.7% إلى 7.81 دولار لكل بوشل.

وخسر أسعار القمح كل الزيادات التي شهدها عام 2022 حين بلغ البوشل 13 دولارًا تقريبًا في الأسابيع التي تلت الغزو ويمثل أكبر انخفاض في أسبوع واحد منذ مارس 2021.

يعطي تراجع أسعار القمح الآمال في التخفيف من أسوأ تضخم في أسعار الغذاء منذ أربعة عقود ، مع تقديرات لارتفاع محصول الحبوب في روسيا وحصاد المزارعين الأمريكيين.