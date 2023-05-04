أسعار القمح تقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر

سجلت أسعار القمح أكبر قفزة في ستة أشهر مع تصاعد التوترات في البحر الأسود بعد أن اتهمت روسيا أوكرانيا يوم الأربعاء بمهاجمة الكرملين بطائرات مسيرة ليلا في محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس لمستقبل الممر الآمن الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير المحاصيل عبر البحر الأسود. ومن المقرر أن يناقش نواب وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا يوم الجمعة تمديد الاتفاق الذي ينتهي في 18 أيار / مايو، وفقا لتقارير وسائل الإعلام التركية.

وكان اندلاع التوترات كافيا لإثارة مجموعة من عمليات الشراء في سوق القمح حيث بنى مديرو الأموال أكبر مركز بيع على المكشوف في أكثر من خمس سنوات. وهبطت الأسعار إلى أدنى مستوى لها في عامين بفعل توقعات إيجابية للمحاصيل في نصف الكرة الشمالي الذي يزرع معظم القمح في العالم.

وارتفعت غالبية السلع الزراعية خلال تداولات يوم الأربعاء في ظل تصاعد حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا، مما أثار شكوكاً بشأن مستقبل صفقة حبوب البحر الأسود.

وقفزت العقود الآجلة للقمح تسليم يوليو/تموز بنسبة 5.1% إلى 6.39 دولار للبوشل، وارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.3% إلى 5.88 دولار للبوشل، وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.4% إلى 14.17 دولار للبوشل.

وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا لا تبدو مهتمة بتمديد صفقة الحبوب في البحر الأسود، لكن كييف تركز على البحث عن شركاء للوفاء بالاتفاق ولا تبحث عن مصلحة روسية.

وكان من المقرر عقد المحادثات في موسكو في 5 أيار / مايو ، لكن لم يتضح ما إذا كانت جميع الأطراف متفقة.

وقال كريج تورنر، تاجر سلع في “دانيلز تريدنج” : “إنه مزيج من الإفراط في البيع ، ونقص الأموال بشدة ، وتصعيد قضية روسيا وأوكرانيا ، والتكتيك للتفاوض بشأن البحر الأسود والناس الذين يخرجون ويقولون أن الأمطار التي حدثت في السهول ربما لم تساعد قمح مدينة كانساس، لقد حدث الضرر”.

وتدفع الظروف المناخية المواتية لكبار الموردين – الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا – الآمال في وصول إمدادات وفيرة في النصف الثاني من عام 2023.

في غضون ذلك، قال مسؤول كبير في الوزارة إن صادرات الحبوب الأوكرانية قد تنخفض إلى حوالي 26 مليون طن في موسم 2023/24 مع انخفاض الحصاد ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الغزو الروسي.