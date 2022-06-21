أسعار الغذاء العالمية تتراجع بعد بيانات عن محاصيل وافرة من القمح وزيت النخيل

تراجعت أسعار السلع الزراعية مع تطلع التجار لتوقعات تحسن الإمدادات الغذائية العالمية ، مع وجود مؤشرات تشير إلى ازدهار صادرات زيت النخيل من إندونيسيا ومحصول قمح روسي كبير هذا الموسم بحسب بلومبرغ.

وشهدت أسعار زيت النخيل المزيد من التراجع حيث انخفض بنحو 9٪ يوم الإثنين ثم تراه تراجع بحوال 1.8٪ أخرى يوم الثلاثاء ، مع زيادة إندونيسيا للشحنات. يمثل ذلك تحولا عن أسعار هذه السلع في نهاية أبريل عندما وصلت الأسعار إلى مستوى إغلاق قياسي مرتفع حيث حظرت البلاد مؤقتًا صادرات زيت النخيل لتهدئة تضخم الغذاء المحلي وأدت الحرب في أوكرانيا إلى تقييد تجارة زيت عباد الشمس.

وفي تداولات سوق شيكاغو ، تراجعت أسعار القمح والذرة بنحو 2٪ مع استئناف التداول بعد عطلة. وبدت آفاق إمدادات القمح في أمريكا الشمالية آخذة في الانتعاش ، بينما يواصل المحللون زيادة تقديراتهم لمحصول القمح الروسي ، والذي من المتوقع أن يكون قريبًا أو عند مستوى قياسي بعد الطقس الملائم في الربيع.