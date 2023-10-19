أسعار العملات في مصر… الدولار يحافظ على مكاسبه القياسية

أسعار العملات في مصر – ارتفع سعر صرف اليورو الأوروبي، وكذلك الريال السعودي والدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وسط تراجع طفيف للجنيه الإسترليني، بينما استقرت العملة الأمريكية والدرهم الإماراتي.

أسعار العملات في مصر

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية في مصر بالسوق الموازية، اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، حسب موقع “sarf-today”:

سعر الدولار في مصر

استقر سعر الدولار في مصر، خلال التعاملات بالسوق السوداء عند نحو 43.25 جنيه للشراء، و43.75 جنيه للبيع، لليوم الثاني على التوالي.

كما ظل متوسط سعر صرف الدولار في مصر رسميا، ثابتا عند نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في مصر

وارتفع سعر صرف اليورو الأوروبي خلال التعاملات بالسوق الموازية بنسبة 0.33% إلى 45.74 جنيه للشراء، و46.27 جنيه للبيع.

فيما استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، رسميا عند نحو 32.56 جنيه للشراء، و32.67 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني في مصر، خلال التعاملات بالسوق السوداء، بنسبة 0.11% مسجلا 52.56 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع.

كما تراجع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني رسميا، إلى نحو 37.38 جنيه للشراء، و37.51 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

أسعار العملات العربية في مصر

وفيما يلي، أسعار العملات العربية، اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، خلال تعاملات السوق السوداء في مصر، حسب موقع “sarf-today”:

سعر الريال السعودي في مصر

ارتفع سعر صرف الريال السعودي، خلال التعاملات بالسوق السوداء، بنسبة 0.43% إلى نحو 11.56 جنيه للشراء، و11.70 جنيه للبيع.

فيما استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي رسميا عند نحو 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر

استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر اليوم خلال التعاملات بالسوق الموازية، عند نحو 11.78 جنيه للشراء، و11.91 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي رسميا، ثابتا عند نحو 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في مصر

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي في مصر اليوم خلال التعاملات بالسوق السوداء، بنسبة 0.14% إلى نحو 139.99 جنيه للشراء، و141.61 جنيه للبيع.

فيما زاد متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، رسميا ليسجل نحو 99.66 جنيه للشراء، و100.11 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.