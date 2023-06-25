أسعار العقارات في دبي أرخص من لندن وباريس وهونغ كونغ

بقلم: غوراف أيداساني، المؤسس والعضو المنتدب، يونيون سكوير هاوس للوساطة العقارية.

أصبحت دبي، في العقود الأخيرة، واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة للاستثمار العقاري على مستوى العالم. وجعلت البنية التحتية المتطورة باستمرار في المدينة والاقتصاد المزدهر وبيئة الأعمال المواتية من دبي مركزاً للمستثمرين الأجانب الذين يسعون لشراء عقارات رئيسية في الأسواق الدولية.

وأشارت التقارير العقارية المختلفة إلى زيادة ملحوظة في أسعار العقارات في دبي خلال العام الماضي أو نحو ذلك. في حين أن الزيادة الأخيرة في الأسعار متواضعة مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، إلا أنها لا تزال كبيرة نظراً للمناخ الاقتصادي الصعب على مستوى العالم. على الرغم من ذلك، لا يزال سوق العقارات في دبي من بين أكثر الأسواق بأسعار معقولة مقارنة بالمدن العالمية الأخرى مثل لندن ونيويورك وباريس وهونغ كونغ وسنغافورة وسيدني.

وتفتخر دولة الإمارات العربية المتحدة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ، مما يشير إلى القوة الشرائية لسكانها. في عام 2022، تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات العربية المتحدة 51 ألف دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز 58800 دولار بحلول عام 2028. نسبياً، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة يزيد قليلا عن 10 آلاف دولار في عام 2022. وعلى الرغم من هذا الفرق البالغ خمسة أضعاف، لا يزال متوسط أسعار المساكن في دبي أقل بكثير مما هو عليه في المدن العالمية الأخرى بما في ذلك تلك الموجودة في لندن. ويقدم هذا التفاوت في الأسواق الاقتصادية والإسكان ميزة فريدة لمشتري المنازل الذين يبحثون عن قدرة استثنائية على تحمل التكاليف في دبي.

ومع ذلك، فإن ما إذا كانت أسعار العقارات في دبي مرتفعة بالنسبة لمشتري المنزل العادي يعتمد على الظروف الفردية والقدرة المالية.

التركيبة السكانية لمشتري المنزل العادي في دبي

يختلف الملف الديموغرافي لمشتري المنازل العادي في دبي على نطاق واسع، حيث أن دبي مدينة متعددة الثقافات تجذب الناس من جميع أنحاء العالم.

ومن حيث الظروف الفردية، فإن العديد من مشتري المنازل في دبي هم من المغتربين الذين يعيشون ويعملون في الإمارات العربية المتحدة منذ عدة سنوات ولديهم عمل مستقر. هناك أيضاً مشترون إماراتيون محليون يتطلعون إلى الاستثمار في العقارات كوسيلة لبناء ثروة الأجيال.

وعندما يتعلق الأمر بالقدرة المالية، يلبي سوق العقارات في دبي مجموعة من الميزانيات، مع توفر العقارات بنقاط أسعار مختلفة. ويميل متوسط مشتري المنازل في دبي إلى الحصول على دخل وقوة شرائية أعلى مما هو عليه في المدن العالمية الأخرى، على الرغم من توفر خيارات الإسكان بأسعار معقولة أيضاً.

وغالباً ما يتساءل العديد من المشترين المحتملين كيف يقارن سوق العقارات في دبي بالمدن الكبرى الأخرى في جميع أنحاء العالم من حيث القدرة على تحمل التكاليف. هل عقارات دبي صفقة رابحة مقارنة بالمدن العالمية الرئيسية؟

أرخص بست مرات من هونغ كونغ أو لندن

يظهر تقرير “نايت فرانك” أن العقارات السكنية الرئيسية في دبي تكلف في المتوسط 680 دولاراً للقدم المربع ، بينما يبلغ المتوسط في هونغ كونغ 4400 دولار وفي لندن 3900 دولار. وبعبارة أخرى، سيكلف شراء عقار سكني رئيسي في هونغ كونغ أو لندن ما يقرب من ستة أضعاف ما يكلفه شراء عقار سكني رئيسي في دبي. وهذا يجعل دبي وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عقارات بأسعار معقولة مع عائد استثمار ممتاز.

أرخص بأربع مرات من باريس

في حين أن أسعار العقارات في دبي قد تبدو باهظة الثمن مقارنة بالمدن الأخرى في الشرق الأوسط، إلا أنها تظل معقولة نسبياً عند مقارنتها بالمدن العالمية الأخرى. ووفقاً لتقرير صادر عن “دليل جلوبال بروبرتي”، يبلغ متوسط سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 120 متراً مربعاً في باريس حوالي 1.4 مليون دولار، مقارنة ب 354000 دولار في دبي. وهذا يعني أن أسعار المنازل في باريس حالياً أغلى بنحو أربعة أضعاف مما هي عليه في دبي عند مقارنة تكلفة المتر المربع.

من السياح إلى مشتري المنازل

أدى تدفق السياح إلى زيادة الطلب على العقارات في دبي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وتبذل حكومة الإمارات العربية المتحدة جهوداً مستمرة لتنويع اقتصادها من خلال مبادرات البنية التحتية الضخمة مثل تحويل معرض إكسبو 2020 دبي إلى مدينة إكسبو دبي، واستكمال النخلة جبل علي، والتي عززت ثقة المستثمرين في سوق العقارات في دبي. لا يزال سوق العقارات في دبي خصباً لفرص الاستثمار، حيث يجذب المستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من السياحة من خلال تأجير عقاراتهم، والسياح الذين وقعوا في حب المدينة واختاروا الانتقال أو الاستثمار.

حلم المستثمر الأجنبي بالعقارات الرئيسية

كما أن الطلب من المستثمرين الأجانب هو عامل آخر يساهم في دفع النشاط العقاري في دبي. وقد جعلت بيئة الأعمال المواتية في المدينة والحوافز الضريبية والسلامة ونمط الحياة عالي الجودة منها وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب. كما أن موقع دبي الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا وأفريقيا يجعلها مكاناً مثالياً للعمليات التجارية العالمية.

تذكرة مستثمر تقدم واحداً من أعلى عائد الاستثمار في العالم

بالإضافة إلى القدرة على تحمل التكاليف، يمكن أن يوفر شراء عقار في دبي لمشتري المنازل عائد استثمار كبير. ووفقاً لتقرير صادر عن Bayut.com ، يتراوح متوسط عائد إيجار شقة الاستوديو في دبي من 7% إلى 10%، بينما يصل عائد الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة إلى 8%. بالمقارنة مع المدن العالمية الأخرى مثل لندن أو نيويورك حيث يبلغ متوسط عائدات الإيجار حوالي 3%، يقدم سوق العقارات في دبي لمشتري المنازل عوائد ممتازة على استثماراتهم.

وفرة من خيارات الرهن العقاري

تمويل المنازل من خلال الرهون العقارية ميسور التكلفة نسبياً في دبي. وفقاً لتقرير صادر عن “بروبرتي فايندر”، يبلغ متوسط معدل الرهن العقاري في دبي 2.99%، أي أقل من المتوسط العالمي البالغ 3.03%. هذا يعني أن مشتري المنازل المحتملين يمكنهم تمويل عقاراتهم بتكاليف أقل، مما يسهل الاستثمار في العقارات الرئيسية.