أسعار العقارات في السعودية تنخفض في الربع الأول من 2023

أظهرت إحصائية رسمية انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية بنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع الرابع من 2022 متأثراً بانخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة 0.2 بالمئة وذلك لانخفاض أسعار قطع الأراضي السكنية والتي انخفضت بنسبة 0.2 بالمئة وأسعار العمائر السكنية 0.9 بالمئة وأسعار الفلل 2.0 بالمئة وأسعار الشقق 0.1 بالمئة.

ووفقاً لنتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء فقد انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.9 بالمئة، كما استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر. وقد سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 0.4 بالمئة متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.4 بالمئة.

أسعار الأراضي السكنية

أظهرت نتائج النشرة أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الاول 2023 مقارنة بالربع الاول من 2022، فقد سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1.6 بالمئة؛ متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.6 بالمئة، وذلك على أساس سنوي في الربع الرابع من 2022، ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام، ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار كل من الشقق بنسبة 2.1 بالمئة.

ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.