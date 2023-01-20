أسعار العقارات السكنية في السعودية ترتفع 2,6%

ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الرابع من 2022 في المملكة العربية السعودية بنسبة 1.6% مقارنة بالربع نفسة من العام الماضي الربع الرابع 2021، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.6%.

وذكر تقرير نشرته الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية كان المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع 2022 مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 2021، إذ سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 2.6%، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.7%، ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام .



وعن العقارات السكنية الأخرى أشارت النشرة إلى ارتفاع أسعار كل من الفلل بنسبة 1.7%، والشقق بنسبة 2.2% فيما انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.4%، واستقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.

وفي السياق ذاته سجل القطاع التجاري انخفاضاً بلغت نسبته 0.2% متأثراً بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2%، وكذلك انخفضت أسعار المعارض بنسبة 2.3%، فيما استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، في حين ارتفعت أسعار المراكز التجارية بنسبة 0.1%، وسجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 0.8% متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.8%.

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