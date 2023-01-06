أسعار السلع الغذائية بلغت مستوى قياسياً في 2022

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” إن مؤشرها لأسعار الغذاء، الذي يقيس الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأكثر تداولاً حول العالم، بلغ 143.7 نقطة في 2022، بزيادة بلغت نسبتها 14.3% عن عام 2021.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا هو أعلى مستوى بلغته منذ بدء التسجيلات عام 1990.

وجاء ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية خلال العام المنصرم، إثر اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية وما نشأ من مخاوف بحصول شح فيها.

وكان المؤشر قد ارتفع 28% في عام 2021 على أساس سنوي مع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وارتفعت أسعار الغذاء بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي جراء مخاوف من تعطل حركة التجارة عبر البحر الأسود، قبل أن تتقلص الارتفاعات بعد ذلك لأسباب من بينها توفير ممر لصادرات الحبوب من أوكرانيا برعاية الأمم المتحدة فضلاً عن آفاق تحسن الإمدادات في الدول المنتجة.

هبط المؤشر في كانون الأول/ديسمبر للشهر التاسع على التوالي إلى 132.4 نقطة مقابل قراءة معدلة إلى 135.00 نقطة لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأوضحت الفاو أن تراجع المؤشر في كانون الأول/ ديسمبر جاء نتيجة لانخفاض الأسعار الدولية للزيوت النباتية، إلى جانب بعض الانخفاضات في أسعار الحبوب واللحوم، فيما حصلت زيادات طفيفة في أسعار السكر ومنتجات الألبان ما حد من التراجعات.