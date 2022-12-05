أسعار الذهب: “تلاعب فج” وراء الزيادة الصاروخية لأسعار المعدن الأصفر في مصر؟

أوقفت منصة آي صاغة المصرية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت نشر حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، لعدم استقرار السوق وتحريك الأسعار لمستويات غير مسبوقة، تجاوز معها سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1800 جنيه مصري.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب على الرغم من استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، عند مستوى 1797 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار بعد أن خفف عدد من المدن الصينية قيود مكافحة وباء الكورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

فما أسباب ذلك:

تدهور الاقتصاد العالمي بسبب الحروب الروسية الأوكرانية وتداعيات تفشي وباء الكورونا زاد من الإقبال على شراء الذهب بوصفه ملاذا آمنا للاستثمار.

زيادة الطلب على الذهب من قبل المصريين خلال الفترة الماضية؛ إذ يستخدمه الكثيرون كمخزون للقيمة النقدية، خشية انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

كشفت منصة آي صاغة المصرية عن أن ثمة تلاعبا فجا يحدث، واحتكار للسلعة بغرض رفع الأسعار، إلى جانب أن التجار يجرون التسعير بناء على سعر دولار بالسوق الموازي تجاوز 36 جنيها.

عن أن ثمة يحدث، واحتكار للسلعة بغرض رفع الأسعار، إلى جانب أن التجار يجرون التسعير بناء على سعر دولار بالسوق الموازي تجاوز 36 جنيها. تسببت الممارسات الاحتكارية في رفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 1800 جنيه، إلى جانب وجود تفاوت في الأسعار داخل السوق حتى مستوى 1850 جنيها، بعد انفصال السعر المحلي عن السعر العالمي.

حسب بيان مركز الإحصاء والبحوث الأخير، ارتفع الطلب على الجنيهات والسبائك الذهبية في مصر بنسبة 30% وعلى كسر الذهب بنسبة 18%.

تسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، قبل أسابيع، في رفع أسعار الذهب في مصر، ولكن يبقى استمرار ارتفاعها رغم تراجع قيمة الدولار أكثر ارتباطا بالأسباب سالفة الذكر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم: سجل نحو 1650 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 اليوم: سجل نحو 1840 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم: نحو 1320.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم، مع بداية التعاملات اليومية بسوق المال، حيث جاء سعر جرام الذهب اليوم مرتفعاً بمقدار من 10 إلى 20 جنيهاً مصرياً على سعر أمس الأحد، مع استمرار حالة الارتباك التي يشهدها سوق الذهب في مصر والتي تؤدي إلى زيادات كبيرة في سعر الذهب اليوم في مصر، وفي ظل ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالمياً.