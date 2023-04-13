أسعار الذهب في مصر تسجل أعلى مستوى في تاريخها

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس غلياناً جنونياً إذ سجلت أعلى مستوى تاريخي جديد مع تزايد المخاوف بشأن التغير في سعر الصرف.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن عوامل عدة ساهمت في زيادة الطلب على المعدن النفيس في ظل ضبابية المشهد الحالي في الأسواق المحلية، ما أدى إلى قفزات في الأسعار، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2270 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى وصل إليه.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعاً منذ بداية أبريل/نيسان الجاري بنسبة 2.5 بالمئة وارتفاعاً منذ بداية العام 2023 بنسبة 34 بالمئة، فيما قفز سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر تداولاً بالقاهرة الى 1945 جنيهاً غير شامل الصياغة.

وسجل سعر جنيه الذهب في مصر نحو 18160 جنيه والذي يزن 8 جرامات عيار 21 غير شامل الضرائب، فيما يرتفع الطلب على شراء الجنيهات والسبائك الذهبية.

وظهرت تصريحات لمسؤولي صندوق النقد إلى أن العودة إلى مستهدف التضخم أمر هام ولكن هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الشأن، بعد أن تلقى الاقتصاد المصري العديد من الصدمات الداخلية والخارجية سواء من ارتفاع أسعار السلع عالمياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وخروج الأموال الساخنة العام الماضي، في وقت نجد أن الزخم الحالي في السياحة غير كاف لدعم فجوة العملة الصعبة في البلاد.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي يجري حالياً المراجعة الأولى مع مصر في إطار البرنامج الجديد الذي تحصل مصر من خلاله على 3 مليار دولار خلال 46 شهراً والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022، وقد حصلت مصر على الدفعة الأولى وقيمتها 347 مليون دولار.

وقد رفع الصندوق توقعات التضخم إلى متوسط 21.6 بالمئة من توقعاته السابقة في يناير عند 14.8 بالمئة، وتوقع ارتفاع متوسط التضخم في العام المالي القادم إلى 18 بالمئة من التوقعات السابقة 8.7 بالمئة، ويأتي هذا بعد أن ارتفع معدل التضخم في عموم الجمهورية على أساس سنوي بنسبة 33.9 بالمئة مارس/آذار الماضي بينما ارتفع المؤشر في المدن المصرية بنسبة 32.7 بالمئة على أساس سنوي في مارس/آذار من 31.9 بالمئة في فبراير/شباط.