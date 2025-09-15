أسعار الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر مكاسب جديدة بدعم ارتفاعات الأسعار العالمية. سجل غرام الذهب عيار 21 حوالى 4900 جنيه للغرام، بينما تراوح سعره في الأسبوع الماضي بين 4845 و4915 جنيهاً. كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5600 جنيه، وعيار 18 حوالي 4200 جنيه، في حين استقر سعر جنيه الذهب عند 39200 جنيه. لا تزال أسعار الذهب مدفوعة بالارتفاع العالمي للأونصة التي تجاوزت 3600 دولار، مع توقع تأثير اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على اتجاه السعر في الأيام المقبلة. السوق المصرية تستعد لاحتمال تخطي غرام الذهب عيار 21 مستوى 4950 وبعدها يصل إلى 5000 جنيه، مع ترقب قرارات الفيدرالي التي تؤثر على الأسعار محلياً وعالمياً. وشهد الأسبوع الماضي كشر سعر الذهب لأول مرة بالتاريخ حد 3700 دولار للأونصة.

