أسعار الذهب تقفز مع توقعات خفض الفائدة

انتعشت أسعار الذهب بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي أشارت إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وارتفع المعدن الأصفر بنسبة 0.7% ليصل إلى حوالي 3,363 دولارًا للأونصة. وزاد المشاركون في السوق من احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر إلى حوالي 90%. كما تراجع الدولار الأمريكي، مما يجعل الذهب في متناول المشترين الدوليين، وعادةً ما يدعم ذلك ارتفاع الأسعار الذهب، ويُعدّ خفض أسعار الفائدة المحتمل من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، كما أشار إليه رئيسه جيروم باول، إيجابيًا بشكل عام لأسعار الذهب التي ترتفع عادة مع سهولة الحصول على الدولار.

متى سيتم تحديد أسعار الفائدة؟

سيقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يومي 16 و17 سبتمبر 2025، ومن المتوقع الإعلان عن ذلك في 17 سبتمبر 2025. ونقلت بلومبيرغ عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قوله إن استقرار سوق العمل يسمح باتخاذ قرارات حذرة، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى تعديلات مثل خفض أسعار الفائدة نظرًا للمخاطر الاقتصادية. يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراراته بشأن أسعار الفائدة ثماني مرات سنويًا، أي كل ستة أسابيع تقريبًا، خلال اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقررة.

ما تأثير خفض أو زيادة أسعار الفائدة على النفط والذهب؟

عادةً ما تؤدي زيادات أسعار الفائدة إلى انخفاض أسعار السلع، بينما تميل تخفيضات أسعار الفائدة إلى دعم ارتفاعها. ومع ذلك، يختلف التأثير باختلاف أنواع السلع نظرًا لخصائصها المميزة.

عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فإنه يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالمخزونات ويرفع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الأصول غير المُدرّة للعائد مثل الذهب. ونتيجةً لذلك، عادةً ما تنخفض أسعار الذهب مع تحول المستثمرين إلى الأصول ذات الفائدة وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، مما يجعل السلع المُسعرة بالدولار أكثر تكلفةً عالميًا. وبالمثل، تميل أسعار النفط والطاقة إلى الانخفاض لأن ارتفاع أسعار الفائدة يُشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة تكاليف الاقتراض، مما يُقلل الطلب. كما تواجه المعادن الصناعية ضغوطًا هبوطية، حيث يُقلل تشديد الأوضاع النقدية من النشاط الصناعي والطلب على الاستثمار. أما السلع الزراعية، فتشهد عمومًا انخفاضًا في الأسعار نتيجةً لارتفاع أسعار الفائدة نتيجةً لارتفاع تكلفة التمويل وضعف الطلب.

في المقابل، عندما تُخفض أسعار الفائدة، تنخفض تكلفة الاحتفاظ بالمخزونات، مما يجعل الاحتفاظ بالسلع أكثر تكلفةً. يُقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المُدرّة للعائد، مما يُعزز جاذبية الذهب والمعادن النفيسة. إضافةً إلى ذلك، يُؤدي خفض أسعار الفائدة إلى إضعاف الدولار الأمريكي، مما يدعم ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا. غالبًا ما ترتفع أسعار النفط ومصادر الطاقة الأخرى نتيجةً لتحسن توقعات الطلب وانخفاض تكلفة التمويل. تستفيد المعادن الصناعية من زيادة النشاط الصناعي، بينما قد تشهد السلع الزراعية زيادات معتدلة في الأسعار مع انخفاض تكاليف الاقتراض وتحسن ظروف الطلب.

تنشأ هذه الديناميكيات من عدة قنوات: تكلفة الاحتفاظ بالمخزونات، وتأثيرها على النمو الاقتصادي والطلب، وتقلبات أسعار صرف العملات التي تؤثر على أسعار السلع الأساسية العالمية، وتحولات تفضيل المستثمرين بين السلع والأصول ذات الفائدة. تؤكد الدراسات التاريخية والتجريبية أن أسعار السلع الأساسية غالبًا ما تتحرك عكسيًا مع تغيرات أسعار الفائدة التي يُجريها الاحتياطي الفيدرالي، حيث تُظهر المعادن النفيسة مثل الذهب حساسيةً شديدةً بشكل خاص نظرًا لطبيعتها غير المُدرّة للعائد.

تغيرات أسعار الفائدة التي يُجريها الاحتياطي الفيدرالي – صعودًا أو هبوطًا – تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل تحركات أسعار السلع الأساسية في النفط والذهب والمعادن والمنتجات الزراعية.