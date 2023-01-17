(رويترز) – تراجعت أسعار الذهب قليلاً من أعلى مستوياتها في أكثر من ثمانية أشهر والتي بلغتها في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين لكنها تماسكت فوق مستوى 1900 دولار للأوقية، مدعومة بتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1914.16 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 18:47 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار 1929 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أبريل/نيسان 2022.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1917.30 دولار.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة مما جعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية رهاناً أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أربع مرات العام الماضي، قبل أن يبطئ وتيرة الرفع إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول 2022. ويتوقع معظم المتعاملين أن يرفعها 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل الذي يعقده يومي 31 يناير/كانون الثاني وأول فبراير/شباط 2023.

والذهب أصل لا يدر عائداً ثابتاً، وبالتالي يميل للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة لأنها تقلل من عوائد الأصول الأخرى مثل السندات الحكومية والدولار.