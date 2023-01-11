أفادت صحيفة سعودية أن أسعار التأمين على السيارات في المملكة العربية السعودية قفزت بنسبة وصلت إلى أكثر من 260 بالمئة.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن متعاملين ومسوقين لمكاتب تقديم خدمات التأمين على المركبات تأكيدهم على تضاعف أسعار التأمين الشامل، لتصل نسبة الزيادة إلى أكثر من 260 بالمئة مقارنة بأسعارها في العام الماضي، وذلك بعد احتساب خصم الولاء، وتصل القيمة الإجمالية للتأمين الشامل لبعض المركبات إلى أكثر من 14 ألف ريال (3728 دولاراً) في حين تصل أسعار تأمين بعض المركبات الفاخرة إلى نحو 30 ألف ريال (نحو 8 آلاف دولار) في السنة، وأن القيمة المقبولة للتأمين الشامل للمركبة في حدود 3500 ريال، فيما ارتفعت أسعار التأمين ضد الغير من 800 إلى 2200 ريال، بنسبة زيادة 175 بالمئة، موضحين أن بعض الشركات أوقفت حالياً التأمين الشامل للمركبات.

أسعار التأمين لن تعود إلى سابق عهدها

وقال مقدمو خدمات التأمين إن ارتفاع أسعار التأمين على المركبات (الشامل، وضد الغير) في كل شركات التأمين دون استثناء بدأ منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر، وأن الشريحة الأكبر تضرراً من التأمين، عند إضافة التأمين لقائدي السيارات (ذكوراً وإناثاً) من فئة صغار السن، وتحديداً ممن هم دون الـ 30 عاماً، مستبعدين عودة الأسعار إلى سابق عهدها.

وبرروا ارتفاع أسعار التأمين إلى ازدياد حوادث السير البسيطة الناتجة عن الزحام الشديد داخل المدن وفي الطرقات الرئيسية والأحياء السكنية، وارتفاع أسعار قطع السيارات، أن تكلفة إنارة سيارة صغيرة يتجاوز أربعة آلاف ريال، وبعض الحوادث البسيطة رغم الأضرار الخفيفة فإن صيانتها تتجاوز 20 ألف ريال، مؤكدين أن هناك انخفاضاً ملموساً في الحوادث الجسيمة التي تقع في الطرقات السريعة والخارجية، مع وضع أجهزة الرصد الآلي (ساهر) في كثير من الطرقات السريعة، والتزام قائدي المركبات بالسرعة.

وساهر نظام لضبط وإدارة حركة المرور آلياً باستخدام نظم إلكترونية تقنية عن طريق شبكة من الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية في السعودية التي تسجل معدلات مرتفعة عالمياً في عدد قتلى حوادث السير.