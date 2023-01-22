أسعار البيض تقفز عالميا بسبب أنفلونزا الطيور وأسعار قياسية بمصر وتربية الدجاج منزليا في نيوزيلندا

ارتفعت أسعار البيض في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي حيث قضت إنفلونزا الطيور على قطعان الدجاج فيما سجلت أسعار البيض في مصر ارتفاعا غير مسبوق مع وصول ثمن البيضة الواحدة في أسواق التجزئة لـ 3.5 جنيهات، مقابل نحو 1.75 جنيه في يناير/كانون الثاني 2022، اي بزيادة 100% خلال عام، فيما يتوقع خبراء تربية الدواجن إلى وصول سعرها إلى 4 جنيهات.

أدت تداعيات الحرب الروسية مع أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأعلاف الحيوانات بحسب شبكة سي ان ان، التي أشارت في تقرير لها أن النيوزيلنديين بدؤوا بتربية الدجاج في بيوتهم لمواجهة نقص البيض. في نيوزيلندا ، التي يستهلك فيها الفرد بيضًا أكثر من معظم البلدان ، تفاقم الضغط بسبب التغيير في قواعد الزراعة التي تقتضي عدم تربية الدواجن في أقفاص وأماكن محصورة بل تربية الدجاج في مساحة حرة بحسب الغارديان.

وأثار ارتفاع التكاليف حالة من الهوس حيث يبحث الناس عن الدجاج عبر الإنترنت حتى يتمكنوا من تأمين إمداداتهم الخاصة. يوم الثلاثاء ، قال موقع المزاد المحلي الشهير تريد مي Trade Me لشبكة سي ان إن، بارتفاع عمليات البحث عن الدجاج ، والمعدات المتعلقة برعايته ، وقفزت بنسبة 190٪ حتى الآن هذا الشهر ، مقارنة بالفترة نفسها قبل شهر. قالت ميلي سيلفستر ، المتحدثة باسم الشركة: “منذ بداية شهر كانون الثاني (يناير) ، شهدنا أكثر من 65000 عملية بحث عن الدجاج والأشياء الأخرى المتعلقة بالدجاج ، مثل المغذيات والأقفاص والطعام”.

في الولايات المتحدة ، تجاوزت أسعار البيض بكثير الزيادة في سلع البقالة الأخرى ، حيث ارتفعت بنسبة 60٪ تقريبًا في 12 شهرًا حتى ديسمبر مقارنة بالعام السابق.

وفي اليابان ، وصلت أسعار الجملة إلى مستوى قياسي.