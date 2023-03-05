البصل يصبح مادة تندر للمواطنين السوريين عن الفساد الحكومي

يتداول سوريون في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، نكت عديدة عن البصل وليصبوا جام غضبهم وسخريتهم من حكومتهم التي لا يمكنها تأمين الحد الأدنى من المعيشة لمعظم المواطنين الفقراء على الرغم من انتهاء العمليات العسكرية في عموم البلاد منذ سنوات عدة.

وبدأ السوريون في السخرية -من أوضاعهم بالغة السوء- على البصل بسبب ندرته مؤخراً، في سوريا وارتفاع أسعاره إلى مبالغ غير مسبوقة ولا علاقة لها بانخفاض قيمة ليرتهم المستمر أو قلة زراعته إنما فساد جهاز الدولة كالعادة.

ووصلت أسعار البصل، في العاصمة دمشق، إلى أكثر من 22 ألف ليرة سورية (3 دولارات) لسعر الكيلو الواحد من البصل الذي طالما كان إلى جانب الفجل مثالاً لأرخص الخضار في سوريا.

وبدأت الحكومة السورية، مؤخراً، في بيع البصل عن طريق ما يعرف بـ “البطاقة الذكية” التي يمتلكها نصف من تبقى من السوريين في بلدهم الذي مزقته الحرب منذ بداية 2011.

وباتت الوكالة العربية السورية للأبناء تنشر بين الحين والآخر أخبار البصل وأسعاره إلى جانب الأخبار السياسية “الرصينة”، وسرقة الاحتلال الأمريكي لنفط منطقة الجزيرة بالتعاون مع “قوات سوريا الديمقراطية (قسد)” وأخبار الرئيس السوري بشار الأسد، جنباً إلى جنب.

ومن النكات الشائعة التي يتبادلها السوريون عبر فيسبوك الذي يعد متنفس أغلب المواطنين للتعبير عن آرائهم وهمومهم ومحنهم نكتة أسعار البصل في بورصة العملات (الذهب، الدولار، اليورو، والبصل).

ونكتة ثانية ينشر صاحبها صورة ثلاث بصلات بشعات ويرفقها بتعليق ” للبيع بقصد السفر.. للجادين فقط”، في تشبيه لإعلان سوري معروف ينشره المواطنون حين نشرهم إعلان عن بيع عاجل لمنزلهم رغبة في السفر.

ويتداول المغردون في سوريا مقاطع فيديو تظهر التزاحم والتدافع على البصل في سوق الهال في قلب دمشق وهو ما أثر غضب المواطنين.

مشكلة البصل في سوريا

بدأت مشكلة البصل مع بداية العام 2022، واستمرت حتى اليوم، وتشير تقارير إلى أن البصل مفقود وغير موجود إلا في مستودعات التبريد في حمص، لأن التجار امتنعوا عن تخزينه هذا العام بسبب عدم قدرتهم على بيعه خلال العام الماضي ما أسفر عن ارتفاع سعره حالياً، بالإضافة إلى أنه تم تصدير كميات كبيرة منه إلى خارج البلاد في صفقات يشوبها فساد دون أن يؤخذ في عين الاعتبار حاجات السوق المحلي.

ويقول محرر أريبيان بزنس للشأن السوري إن أزمة ارتفاع سعر البصل تعود أسبابها إلى الفيضانات التي ضربت الهند وباكستان، الصيف الماضي، حيث تعد الهند ثاني مصدّر للبصل في العالم، بالإضافة إلى باكستان التي تأتي في المركز السادس، بالإضافة إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا أثرت سلباً على شحن البذور والأسمدة اللازمة لزراعة البصل، مما أدى لنقص الإنتاج.

وأضاف “إلا أن كل هذه الأسباب لا تجعل من أسعار البصل في سوريا ترتفع إلى هذه الأرقام لأن سوريا كانت تزرع كثير من البصل وكانت تستورد كميات قليلة من هذه المادة، ولكن القصة وما فيها تعود إلى احتكارات وفساد في سوريا التي تعم أسواقها الفوضى حيث تلتهم الأسماك الكبيرة الأسماك الأصغر منها.. وهذه مدينة القامشلي التي تعد أبعد مدينة عن دمشق ولم ترتفع أسعار البصل فيها عن أكثر من 6 آلاف ليرة سورية.. إذن المشكلة هي فساد”.

واستغلت مواقع سورية معارضة عديدة أزمة البصل في البلاد لتحولها إلى مواد مصورة للتندر على الحكومة والفساد المستشري في سوريا.