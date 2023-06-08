أسعار الأغنام في السعودية تسجل أرقاماً جنونية قبل عيد الأضحى

تناول تقرير، نشر مساء أمس الأربعاء، أسعار الأغنام في المملكة العربية السعودية موضحاً أنها سجلت أرقاماً “جنونية” قبل عيد الأضحى المبارك.

وقال تقرير نشره موقع “أخبار 24” السعودي إن أسعار الأغنام في أسواق العاصمة الرياض سجلت ارتفاعاً لافتاً بمختلف الأنواع المحلية والمستوردة، إذ وصل سعر بعض أنواع الأغنام من نوع النعيمي -في إحدى أكبر أسواق المواشي شرق الرياض- إلى 2500 ريال (667 دولاراً)، فيما كان متوسط سعرها نحو 1600 ريال (427 دولاراً)، بينما تراوحت أسعار الحري إلى 2100 حتى 2500 ريال (560 حتى 667 دولاراً)، غير أنه في السابق كان لا يتجاوز حاجز 1800 ريال (480 دولاراً).

ولا يقتصر الأمر على الأغنام المحلية بل المستوردة أيضاً؛ إذ بلغت أسعار بعض الخراف الإيرانية نحو 1200 ريال (320 دولاراً)، فيما وصلت أسعار الجورجية إلى 1400 ريال (374 دولاراً).

أسباب ارتفاع أسعار الأغنام

يعزو تجار المواشي سبب ارتفاع الأسعار إلى عوامل أبرزها ندرة الأغنام المحلية بفعل حرص مربي المواشي على اغتنام فرصة موسم الربيع والبحث عن المراعي الخضراء، فضلاً عن غلاء مكعبات العلف إذ يصل بعضها نحو 100 ريال (27 دولاراً)، والشعير الذي يصل إلى 83 ريالاً (22 دولاراً).

وقال الزبون حمزة الغربي، بحسب التقرير، “لا أعرف سبب ارتفاع الأسعار، فالمفترض السماح باستيراد المواشي بنسب أكبر حتى تنخفض الأسعار، المسألة تخضع للعرض والطلب”.

وأكد الزبون فايز السبيعي أن أسعار المواشي تشهد حالة ارتفاع غير مسبوقة، “فهناك زيادة تجاوزت الحدود، ففي السابق كنت أقوم بشراء الذبيحة بنحو 1600 أو 1700 ريال، وفي الوقت الراهن أصبحت بعض الأنواع المحلية تصل لنحو 2500”.

وعزا بائع المواشي أبوعبدالله الحربي ارتفاع الأسعار إلى غلاء أسعار الشعير والأعلاف، فضلاً عن إقبال أصحاب المواشي على المرابع الخضراء، واغتنام موسم الربيع.

العرض والطلب

قال رئيس رابطة المواشي سعود الهفتاء إن أسعار أسواق المواشي في الوقت الراهن يحكمها العرض والطلب، ولا تخضع لموسم الربيع أو ارتفاع أسعار الأعلاف كما يعتقد بعض الباعة، مؤكداً أن السوق يخضع لحالة “تلاعب من قبل الشريطية والعمالة السائبة”، منوهاً المستهلكين إلى أنه في “حال رغبتهم شراء المواشي فعليهم القدوم إلى السوق مبكراً، والشراء من بائع مواطن، وليس من ضعاف النفوس”.

وأضاف “الهفتاء” أن “العمالة في سوق المواشي تتلاعب بالأغنام؛ إذ يحقنونها بجرعات كبيرة من الهرمونات، فضلاً عن الإبر الخاصة بداء الجرب، وتحتوي على نسب مسرطنة، وقد تصيب الشخص مستقبلاً بأمراض تليف الكبد”.

تحول الشراء إلى نصف كيلو

أكد التقرير على تغير توجه أغلب الزبائن من شراء ذبيحة كاملة إلى شراء منتجات اللحوم من الملاحم، إذ يشترون نصف ذبيحة أو كميات لحوم بالكيلو.

وقال الجزار زكريا محمد إن زبائنه بنسبة 80 بالمئة- باتوا يشترون منتجات اللحوم بنصف كيلو، أو كيلو، بعد أن كان العرف هو شراء ذبيحة كاملة، واتفق معه زميله أبو محمد بأن نسبة الشراء أصبحت قليلة جداً من الملحمة بمعدل كبير، وبات الناس يشترون نصف كيلو لحم، أو كيلو؛ نظراً لغلاء الأسعار.

ومن المتوقع تسجل أسعار الأغنام في السعودية ارتفاعات جديدة كلما اقترب عيد الأضحى المبارك مطلع يوليو/تموز المقبل لأن الطلب على المواشي يزداد بشكل كبير جداً.