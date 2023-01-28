أسعار الأرز تقفز لأعلى مستوى منذ عامين فوق 500 دولار للطن

قفزت أسعار الأرز الأبيض في تايلاند منذ تشرين الثاني / نوفمبر إلى أعلى مستوياتها في عامين، بنسبة 23% إلى 523 دولاراً للطن، في أحدث مثال على تضخم أسعار الغذاء المستمر، وذكر مسؤول تايلندي إن العراق يشتري الأرز التايلندي كل شهر” ، وكان أكبر مشترٍ للأرز العام الماضي.

ويكمن ارتفاع أسعار الأرز التايلاندي في الطلب القوي، حيث اشترى بعض المستوردين المزيد من الكميات لتحل محل القمح بعد أن عطلت الحرب في أوكرانيا الإمدادات. وأوضحت وكالة “بلومبيرج” أن بعض المستهلكين قاموا أيضاً بتخزين البضائع، في حين ساعدت قوة العملة التايلاندية في رفع الأسعار المقومة بالدولار.

وقال تشوكيات أوفاسونجزي، الرئيس الفخري لجمعية مصدري الأرز التايلاندي، إن تايلاند، ثاني أكبر مصدر للأرز في العالم، شهدت طلباً متزايداً من إندونيسيا والعراق.

ومع ارتفاع تكلفة الأرز التايلاندي، يقوم المشترون في الصين وماليزيا باللجوء إلى بدائل أرخص.

ومن شأن الأرز باهظ الثمن الضغط على العديد من الأسر في العالم التي تعتمد على الحبوب. وتكمن مشكلة الأرز في أنه عنصر أساسي، وقد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى إثارة أعمال الشغب بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.

وتتجه تايلاند، أكبر مصدر للأرز في العالم بعد الهند، لشحن أكبر كمية من الأرز في أربع سنوات حيث تعزز الدول المستوردة مشترياتها لتجديد المخزونات والحد من تضخم الغذاء.

وقال تشوكيات أوفاسونجزي، الرئيس الفخري لجمعية مصدري الأرز التايلاندي، إن الصادرات سترتفع على الأرجح إلى 8 ملايين طن هذا العام حيث تعزز العملة الضعيفة القدرة التنافسية، وتتطلع دول مثل الصين إلى إعادة بناء المخزونات. وقال إن الشحنات يمكن أن تبقى عند مستوى مماثل خلال العام المقبل.