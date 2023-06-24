أشار تقرير صحفي إلى تراجع كبير بأسعار ألواح الخلايا الشمسية الصينية. وانخفض مؤشر الوحدة الصينية (CMM) ، وهو التقييم المعياري لـ أوبيس OPIS التابعة لداو جونز لقياس أسعار الوحدات من الصين ، إلى 0.173 دولار لكل وات، وانخفض للأسبوع الرابع على التوالي إلى أدنى قيمة له على الإطلاق وفقًا لبيانات أوبيس . السوق الأوروبية أصبحت حاليا تعاني من زيادة في المعروض من الوحدات ، وكذلك تهاوت أسعار البولي سيليكون في الصين لتصبح قريبة جدًا من القاع.

يمثل الانخفاض بنسبة 11.73٪ على أساس أسبوعي تجاوزا للأرقام القياسية أيضًا لكونه أكبر انخفاض مئوي لشركة مؤشر الوحدة الصينية على الإطلاق. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أوبيس بالإجماع تقريبًا أن الأسعار تنخفض بسرعة وبشدة وشهدت الغالبية أسعارًا في نطاق 0.170-0.175 دولارًا أمريكيًا / وات ، مع الحديث أحيانا عن أرقام منخفضة تصل إلى 0.150 دولارًا أمريكيًا / وات.

ومن جانب آخر، أشارت المعلومات إلى أن استثمارات الطاقة الشمسية العالمية، تسير بثبات نحو التفوق على تلك الاستثمارات التقليدية التي تتم في مجال إنتاج النفط للمرة الأولى في تاريخها.

وللمرة الأولى، وبإنفاق مليار دولار يومياً، من المرجح أن تتبوأ استثمارات الطاقة الشمسية، المقدمة في استثمارات الطاقة خلال العام الجاري 2023، ما يساعد في خفض الانبعاثات العالمية من الكربون.

فيما أظهرت منتجات في معرض صيني هذا الشهر تجهيزات يسهل تركيبها في منشآت ضخمة لشبكة الكهرباءـ فضلا عن منتجات استهلاكية لتجهيزات التركيب على أسقف البيوت ومواقف السيارات بطاقة انتاجية عالية وأسعار مجدية اقتصاديا. وأفاد مصدر ممن شاركوا في المعرض لأريبيان بزنس أن منتجات لواجهات الأبنية الزجاجية وونوافذها ستطرح مع قدرات مماثلة لألواح الطاقة الشمسية قريبا.