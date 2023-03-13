أسطول بي ام دبليو أي أكس5 هيدروجين التجريبي يصل إلى الشرق الأوسط

طرحت مجموعة “بي ام دبليو” BMW عالمياً 100 سيارة تجريبية من طراز “بي ام دبليو أي أكس5” BMW iX5 تعمل بالطاقة الهيدروجينية مما يسلّط الضوء على التزام الشركة تجاه التنقّل الفردي والمستدام في المستقبل.

ومن المنتظر أن يصل خمس مركبات منها إلى الشرق الأوسط. ونظراً إلى الحاجة إلى توفير انتقال مُدار إلى الطاقة المتجدّدة، من شأن هذا الأسطول التجريبي أن يُظهر ملاءمة أنطمة القيادة الخالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للاستخدام اليومي، كما سيُظهر مدى القدرة على الاعتماد عليها.

وبصفته يشكّل أحدّ أفضل الخيارات وأكثرها كفاءةً من حيث التخزين والنقل بين أنواع الطاقة المتجدّدة، يتمتّع الهيدروجين بإمكانات واضحة لاستكمال التنقّل الكهربائي. ومن شأن الطاقة الهيدروجينية أن تساهم في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 وأن يكون لها دور أساسي كخيار للطاقة البديلة في الشرق الأوسط.

On Location BMW iX5 Hydrogen Antwerp

وعلّق من جانبه الدكتور حامد حقباروار، المدير الإداري لمجموعة BMW الشرق الأوسط، قائلاً: “يتماشى هدف BMW بالاستفادة من الطاقة الهيدروجينية مع طموحنا في أن نصبح الشركة المصنعة للسيارات الفاخرة ومزود حلول التنقل الفردية الأكثر استدامة في العالم”. ويأتي أسطولنا التجريبي ليكمل مبادرات الطاقة في المنطقة قبيل مؤتمر COP28 ومن المقرر أن يتم اختبار الأسطول في ظروف الطقس الحار في الشرق الأوسط، وهو شرطٌ أساسي في عمليّة تطوير السيارة.”

بي ام دبليو أي أكس5 تعمل بالطاقة الهيدروجينية

تمّ الكشف عن سيارة BMW iX5 الهيدروجينية، القائمة على طراز BMW X5 الحالي، للمرّة الأولى كسيارة تجريبية في معرض السيارات الدولي IAA عام 2019. تعتمد هذه السيارة على نظام خلايا الوقود من الجيل التالي عالي الكفاءة حيث يولّد نظام الدفع قوّةً إجمالية مستمرّة عاليةً تبلغ 170 حصاناً. وبالتعاون مع المحرّك الكهربائي المدمج الذي يعمل بتقنية BMW eDrive من الجيل الخامس، تنتج مجموعة الدفع قوّةً قصوى تبلغ 401 حصاناً على الطريق.

On Location BMW iX5 Hydrogen Antwerp

الطاقة الهيدروجينية تسمح بإعادة التزوّد بالطاقة بسرعة

يُخزن الهيدروجين اللازم لتزويد خلايا الوقود الهيدروجينية في خزانين بقدرة ضغط تبلغ 700 بار مصنوعين من البلاستيك المعزز بألياف الكربون (CFRP)، فيمكنهما بالتالي تخزين ما يناهز من 6 كجم من الهيدروجين، أي ما يكفي لأن تجتاز BMW iX5 Hydrogen مسافةً تصل إلى 504 كلم بحسب دورة القيادة العالمية الموحّدة للمركبات الخفيفة WLTP. وتجدر الإشارة إلى أنّ ملء خزانات الهيدروجين يستغرق من ثلاث إلى أربع دقائق فقط، وبالتالي فإنّ BMW iX5 Hydrogen قادرةً على ضمان متعة القيادة القصوى التي تشتهر بها BMW لمسافات طويلة مع التوقف لفترات قصيرة جداً في محطات الشحن قبل أن تعاود الانطلاق.