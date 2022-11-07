“أسطورة مصر”.. صراع محتدم بين مانويل جوزيه وحسن شحاته على تويتر

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سباقاً افتراضياً لاختيار أفضل مدير فني مر على الكرة المصرية. واحتدمت المقارنة بين عدة مدربين، ليطفو في النهاية البرتغالي مانويل جوزيه والمصري حسن شحاته على سطح الصدارة في الكلمات الأكثر تداولاً في تويتر مصر.

حسن شحاته قاد منتخب مصر في الفترة من 2005 إلى 2011 ليقود الفراعنة إلى إنجاز غير مسبوق بحصد لقب كأس الأمم الإفريقية 3 مرات متتالية.

مانويل يواجه حسن

مانويل جوزيه هو المدرب المفضل عند أغلبية جمهور النادي الأهلي بعد أن درب الفريق في 3 ولايات حصد خلالها كل الألقاب الممكنة باستثناء كأس العالم للأندية التي اكتفى بميداليتها البرونزية عام 2006 في اليابان.

وتبارى رواد تويتر في استحضار اللحظات المضيئة لحسن شحاته ومانويل جوزيه، اللَّذَيْن تزامنت فترتيهما مع الأهلي ومنتخب مصر، واقتسما معاً أبرز اللاعبين الذين صنعوا الإنجازات للفريقين.

حسن شحاته أعلن اعتزاله التدريب ويجلس بمنزله في هدوء بعيداً عن صخب الملاعب وإجهاد التدريبات، لكنه كان قريباً من العودة منذ أشهر عندما كان يبحث الفراعنة عن مدرب جديد.

الأمر نفسه ينطبق على مانويل جوزيه الذي رفض العودة للعمل أكثر من مرة، ليكتفي بما حققه من نجاح مع النادي الأهلي في فترته الذهبية.

ومن جانبه، علق أيمن غيلبرتو المحلل الفني لقناة النادي الأهلي في تصريحات لموقع “أريبيان بزنس” على احتفاء الجماهير بالثنائي الأسطوري، معتبراً ذلك تكريماً رائعاً لهما.

وأضاف غيلبرتو: “مانويل جوزيه بلا شك هو المدرب الأفضل في تاريخ النادي الأهلي والأجنبي الأبرز في تاريخ الكرة المصرية”.

وواصل أيمن :” وفي ذات الوقت، لا يمكننا إغفال الإنجاز التاريخي الذي حققه حسن شحاته أيضاً مع الفراعنة، كانت الكرة المصرية محظوظة للغاية بوجود كلا المدربين معاً في آن واحد”.

ويقول الناقد الرياضي محمد مصطفى لموقع “أريبيان بزنس” إن تَذَكُّر الجماهير لشحاته وجوزيه بعد كل تلك السنوات يعكس مدى نجاحهما.

وأضاف مصطفى: “حسن شحاته هو المدرب الأفضل في تاريخ المنتخب المصري، رغم عدم توفيقه في بلوغ المونديال، لكن لم يحدث وأن فاز مدرب في إفريقيا بثلاثة ألقاب متتالية لكأس الأمم، وربما لن تحدث ثانية”.

مانويل جوزيه حصد 20 لقباً مع النادي الأهلي، بينها 6 بطولات دوري ممتاز، وبطولتي كأس مصر، و4 ألقاب كأس السوبر المصري، و4 ألقاب دوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقي 4 مرات.

يقول مصطفى: “جوزيه يستحق كل الحب الذي يتدفق إليه كنهر لا ينضب ولا تهدده السنين بالجفاف، بسبب البطولات التي حصدها مع الأهلي ووضعته على عرش أفضل المدربين”.