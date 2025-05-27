أسس للتطوير العقاري تستثمر 534 مليون دولار في مشروع تطوير متعدد الاستخدامات في الرياض 

أطلقت شركة أسس للتطوير العقاري مشروع “عين أسس”، باستثمار يزيد عن ملياري ريال سعودي. ويقع المشروع عند تقاطع طريق التخصصي وطريق أبو بكر الصديق شمال الرياض. ويغطي المشروع مساحة إجمالية تتجاوز 180,000 متر مربع، ويُعدّ وجهة متعددة الاستخدامات.

أصبح في الرياض وجهة حضرية جديدة مع إطلاق مشروع “عين أسس”.

يضم المشروع وحدات سكنية، وفندق هيلتون جاردن إن، وبرجًا سكنيًا يحمل علامة “كيوريو كوليكشن باي هيلتون”، ومساحات مكتبية، ومرافق تجارية.

يُجسّد مشروع “عين أسس ” مفهوم “مدينة العشر دقائق”، بما يتماشى مع طموحات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وفقًا لإعلان الشركة.

يضمّ المشروع السكني 627 وحدة سكنية، تشمل شققًا وتاون هاوس، موزعة على مساحة 82,370 مترًا مربعًا. وتتميز الوحدات بتصميم معماري عصري.

تشغل المرافق التجارية مساحة 46,854 مترًا مربعًا، وتضم مكاتب ومساحات تجارية. ويشمل المشروع مواقف سيارات بمساحة إجمالية 155,400 متر مربع موزعة على طوابق متعددة.

يضم المشروع 62,893 مترًا مربعًا من الحدائق الخضراء، بالإضافة إلى مطاعم ومقاهي ومسارات للمشاة وركوب الدراجات. تهدف هذه المرافق إلى توفير خيارات ترفيهية للسكان والزوار.

وأعلنت الشركة: “من خلال هذا المشروع، تُؤكد أوسوس التزامها بتطوير وجهات مستدامة وريادة مفاهيم المدن الذكية التي ترتقي بتجارب المعيشة والعمل والترفيه”.

تأسست شركة أسس في الرياض عام ٢٠٠٦، وأنجزت ٥٤ مشروعًا في قطاعات سكنية وتجارية وفندقية.

تشمل محفظة الشركة أحياء سكنية ومساحات مكتبية ومشاريع تطوير حضري في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

يمثل مشروع عين أسس مساهمة الشركة في تطوير قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية.