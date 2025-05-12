فريق التحرير by فريق التحرير

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“أسس” تُمهّد لحدث استثنائي في قلب الرياض يوم 20 مايو 2025

حدث خاص يجمع نخبة من صناع القرار، والمستثمرين، ورواد الأعمال، إلى جانب شخصيات بارزة من مختلف القطاعات

فريق التحرير by فريق التحرير

الرياض – مايو 2025: تستعد شركة “أسس”، الرائدة في تطوير الوجهات العقارية المتكاملة، لتنظيم حدث عقاري استثنائي يوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في العاصمة الرياض. ويأتي هذا الحدث الكبير ضمن استراتيجيتها الطموحة لتقديم أحدث التجارب العقارية في السوق السعودي.

وأكدت مصادر داخل الشركة أن الحدث سيجمع نخبة من صناع القرار، والمستثمرين، ورواد الأعمال، إلى جانب شخصيات بارزة من مختلف القطاعات، في تجربة تُعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع.

وتُعد “أسس” واحدة من الشركات الواعدة التي عُرفت بجرأتها في تحويل الأفكار الطموحة والتجارب العالمية الناجحة إلى مشاريع عقارية واعدة في المملكة، ما يجعل من هذا الحدث المرتقب محطة مفصلية في مسيرة التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...