أسرة سعودية تكتشف كاميرات مراقبة داخل سكنهم السياحي

أكد تقرير صباح اليوم السبت أن أسرة سعودية فوجئت بوجود كاميرات مراقبة داخل كوخ استأجرته خلال رحلة سياحية في جورجيا.

وذكر موقع “أخبار 24” السعودي أن الأسرة انصدمت حين اكتشافها لكاميرات المراقبة و”لم تجد بُداً من إخطار السفارة السعودية في جورجيا”.

وكانت الكاميرات مخبأة في الكوخ الذي يحتوي على عدة غرف، كل واحدة منها وُضع داخلها كاميرا مراقبة خاصة بها.

وحرصت الأسرة على توثيق الحادثة من خلال تصوير الكاميرات، تمهيداً لتقديمها إلى الشرطة الجورجية، والسفارة السعودية في جورجيا التي فتحت تحقيقاً في الواقعة.

ونبهت الأسرة جميع العوائل التي تعتاد السفر إلى الخارج بضرورة التأكد من المواقع التي يقومون باستئجارها، والتوثق من عدم وجود أي كاميرات، يمكن أن تكون قد وضعت لانتهاك خصوصيتهم.

السياح السعوديون في جورجيا

تقع جمهورية جورجيا شمالي تركيا، ويحدها البحر الأسود من الغرب وروسيا والشيشان من الشمال، فيما تقع كل من أرمينيا وأذربيجان مع تركيا في الجنوب، وأظهرت تقارير حديثة أن القطاع السياحي في جورجيا شهد طفرة مذهلة في 8 سنوات بين العامين 2011 و2019؛ إذ تضاعف عدد زائريها بمقدار 35 مرة.

وشهد العام 2022 زيارة ما يزيد عن 117 ألف سائح سعودي إلى جورجيا، إذ تمثل السياحة السعودية 68 بالمئة من السياحة العربية في جورجيا.

وتمتاز جورجيا بطبيعتها الجبلية وغناها بالموارد المائية وجمال مناطقها الطبيعية، بالإضافة إلى احتوائها على الكثير من المعالم التاريخية العريقة.

ويمكن الحصول على فيزا جورجيا السياحية إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الجورجية. ولا يحتاج مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي لفيزا دخول إلى جورجيا.