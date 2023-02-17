أسرة النجم الأمريكي بروس ويليس تكشف عن إصابته بالخرف وعن سر تقاعده عن التمثيل

كشفت أسرة الممثل الأمريكي بروس ويليس الذي تقاعد العام الماضي، عن إصابته بمرض الخرف غير القابل للعلاج في تلافيف الدماغ الجبهية frontotemporal dementia (FTD)، وذكرت الأسرة في بيان على منصات التواصل الاجتماعي، إنه من المريح “التوصل أخيرا لتشخيص واضح” وأصيب الممثل بما يسمى الحُبسَة Aphasia – وهي اضطرابات الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب، والذي يؤثر على القدرة على الكلام.

وسبق أن قال الأطباء العام الماضي إن الممثل الذي اشتهر ببطولة سلسلة أفلام “داي هارد، البالغ من العمر 67 عاما يعاني من مرض فقدان القدرة على الكلام فيما ذكرت تقارير أن بروس كان يمثل أحد المشاهد وسأل من حوله عما يفعله في ذلك المكان وكان ذلك في آخر فيلم له قبل تقاعده العام الماضي وهو فيلم بارادايس سيتي.

ويواجه الممثل بروس ويليس مشاكل أثناء محاولته الكلام وتدهورت حاته وتم تشخيصها بصورة محددة حسب بيان الأسرة.