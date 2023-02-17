سامر باطر by سامر باطر

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أسرة النجم الأمريكي بروس ويليس تكشف عن إصابته بالخرف وعن سر تقاعده عن التمثيل

سامر باطر by سامر باطر

كشفت أسرة الممثل الأمريكي بروس ويليس الذي تقاعد العام الماضي، عن إصابته بمرض الخرف غير القابل للعلاج في تلافيف الدماغ الجبهية frontotemporal dementia (FTD)، وذكرت الأسرة في بيان على منصات التواصل الاجتماعي، إنه من المريح “التوصل أخيرا لتشخيص واضح” وأصيب الممثل بما يسمى الحُبسَة Aphasia – وهي اضطرابات الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب، والذي يؤثر على القدرة على الكلام.

وسبق أن قال الأطباء العام الماضي إن الممثل الذي اشتهر ببطولة سلسلة أفلام “داي هارد، البالغ من العمر 67 عاما يعاني من مرض فقدان القدرة على الكلام فيما ذكرت تقارير أن بروس كان يمثل أحد المشاهد وسأل من حوله عما يفعله في ذلك المكان وكان ذلك في آخر فيلم له قبل تقاعده العام الماضي وهو فيلم بارادايس سيتي.

ويواجه الممثل بروس ويليس مشاكل أثناء محاولته الكلام وتدهورت حاته وتم تشخيصها بصورة محددة حسب بيان الأسرة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...