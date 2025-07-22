أسرار نجاح فيديوهات “اليوتيوبرز” وصانعي المحتوى العرب- الجزء الأول

يتبنى معظم اليوتيوبرز العرب خطط جديدة مثل توفير المحتوى بلغات أخرى لتحقيق نجاح عالمي كبير فيما يتطلب النجاح على يوتيوب دوما جوانب تقنية وقليل من الذكاء الاصطناعي، بغض النظر عن المحتوى وتتلخص هذه بثلاثة حروف يسهل تذكرها وهي (TTH) ويراد بها العنوان (Title) والصورة الرئيسية أو المصغرة thumnail والمواد المشوقة hooks. وهي ما يعتمده كثيرون من صناع المحتوى العرب وحتى اليوتيوبرز العالميين، يقوم هؤلاء بتجميع كل عناصر التشويق أحيانا ضمن أول 10 ثوان من الفيديو. يبرز ذلك مع شاب أمريكي هو صاحب أقوى حساب بحوالي 300 مليون متابع على يوتيوب وهو مستر بيست. فما سر نجاح هؤلاء؟ لنبدأ مع مستر مستر بيست الذي جرى تسريب كتابه المخصص لتدريب الموظفين لديه على خطة العمل (يمكن تنزيله من هنا) ولايزال يثير تفاعلاً قوياً مع المعنيين بصناعة المحتوى، ويظهر فيه أنه يعتمد على عدم التضليل في العنوان ولا في الصورة، وبالفعل ستجد أنه يفي بالوعد الذي قدمه في العنوان وهو مبدأ صحفي معروف. كما يعتمد على معايير قياس الأداء التي تصلح حتى للشركات الناشئة لتقييم الأداء، وفي حالته لتقييم المحتوى مثل : CTR (Click-Through Rate) – معدل النقر إلى الظهور، وهو مقياس لتقييم مدى فعالية الفيديو والمحتوى في جذب الانتباه وحث المستخدمين على التفاعل. ويمثل النسبة المئوية لعدد الأشخاص الذين ضغطوا على رابط الفيديو أو التدوينة أو حتى إعلان أو منشور معين، مقارنةً بعدد المرات التي ظهر فيها هذا الرابط أو الإعلان أو المنشور (Impressions). كيف يُحسب هذا المعدل؟ يتم احتسابه بالنسب المئوية فإذا ظهر الفيديو 1000 مرة وضغط عليه 50 شخصًا، فإن معدل الضغط (CTR) سيكون 5%. ويعكس هذا المقياس مدى جاذبية الفيديو أو المحتوى الخاص بك. كما يساعد في تحسين أداء الحملات الإعلانية لأنه يؤشر إلى مدى استجابة الجمهور للمحتوى المذكور.

معيار متوسط مدة المشاهدة، AVD (Average View Duration) – ويُستخدم هذا المقياس بشكل أساسي في سياق الفيديو، ويشير إلى متوسط الوقت الذي يقضيه المشاهدون في مشاهدة الفيديو المعني. كلما زادت مدة المشاهدة، كان ذلك أفضل، لأنه يدل على أن المحتوى جذاب ويحافظ على اهتمام الجمهور. يعكس هذا المقياس مدى جودة المحتوى وقدرته على جذب المشاهدين، كما أنه يساعد في فهم أي أجزاء من الفيديو تجذب المشاهدين وأي أجزاء قد يغادرون عندها، فضلا عن تقديمه مؤشراً مهماً لمنصات الفيديو (مثل يوتيوب) لتقييم مدى جودة الفيديو واقتراحه لجمهور أوسع.

مقياس نسبة المشاهدة الفيديو AVP (Average View Percentage) – يحدد هذا المقياس متوسط النسبة المئوية للفيديو التي شاهدها الجمهور. على سبيل المثال، إذا كان الفيديو مدته دقيقة واحدة، ومتوسط نسبة المشاهدة 50%، فهذا يعني أن المشاهدين في المتوسط شاهدوا 30 ثانية من الفيديو. ويوفر هذا المقياس رؤية أعمق حول مدى تفاعل الجمهور مع الفيديو مقارنةً بمدة الفيديو الكلية، ويكمل متوسط مدة المشاهدة مع هذا المقياس لتحديد ما إذا كان الجمهور يشاهد جزءًا كبيرًا من الفيديو أو يغادره مبكرًا. ولذلك فهو يساعد في تحسين استراتيجيات الفيديو أو المحتوى المرئي. يُعطي مستر بيست الأولوية للإنجاز حتى لو كانت على حساب الجماليات، مُشددًا على أهمية التنفيذ على أولوية الإتقان، كما يُشدد مستر بيست على أهمية التواصل الشخصي وجهاً لوجه بدلاً من سبل الاتصال الأخرى، مُتماشيًا مع رؤية جورج برنارد شو حول تعقيدات الحوار الفعال وضياع الرسالة في التواصل بسبل أخرى.

استهداف الجمهور العالمي بلغات أخرى

للوصول إلى الملايين حول العالم، بدأ صانعو المحتوى العرب- اليوتيوبرز، بتحويل فيديوهاتهم إلى الإنكليزية أول لغات أخرى بالاستعانة بخبراء أداء الصوت بتلك اللغات أو حتى بالذكاء الاصطناعي، كما هو الحال مع أدوات مثل منصة الفن لابس -https://elevenlabs.io/app/dubbing- والتي تتولى استنساخ صوت التعليق وترجمته وتوليده بالإنكليزية- تحدث مثلا خبير بالذكاء الاصطناعي باللغة العربية في فيديو، وقمت باستنساخ لجعله يتحدث بصوته بالإنكليزية.

العوامل الرئيسية لنجاح دبلجة الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على الترجمة فحسب، بل تعدّيل المحتوى ليجسد اختلافات ثقافية دقيقة أحياناً مع المحافظة على أصالته مع النشر المنتظم والدوري لتعزيز التفاعل الدولي. قرارات تستند على البيانات. استخدم تحليلات يوتيوب لتحديد اللغات حسب الدول التي يأتي عدد كبير من جمهورك منها، كي تُدبلج الصوت بناءً عليها مواقع مشاهديك.عليك بتوضّيح توفر محتواك بعدة لغات من خلال تحديث الأوصاف والعناوين وقوائم التشغيل. وراقب مقاييس الأداء، مثل وقت المشاهدة ونمو الجمهور، لتحسين أسلوبك في الدبلجة.

أسرار النجاح في يوتيوب

يتحقق النجاح على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي، من مجموعة من الاستراتيجيات المنسجمة مع محور أساسي هو التركيز على مواضيع تُعتبر على نطاق واسع أساسية للنمو والتفاعل. أول هذه هي تقديم مادة ذات قيمة عالية ومحتوى قد يكون تدريب أو محتوى تعليمي أو ترفيهي له فوائد عملية تمس مجموعة كبيرة بين الجمهور. ومن الأمثلة موضوع يحمل مكاسب للجمهور ويعد مفيداً كأن يكون الدليل الإرشادي لتعمل مهارة ما، أو “ترفيهيًا تعليميًا” (يجمع بين التعليم والترفيه)، أو ببساطة يقدم “قيمة هائلة”، لذلط فالمحتوى الذي يفيد الجمهور فعلاً ينجح في بناء الولاء وتشجيع المشاركة بالقناة.

ثانياً، التواصل مع الجمهور والتفاعل معه ويتطلب ذلك شخصية مؤثرة، قادرة على الاستجابة والتفاعل وتقديم محتوى لائق للتعاطي معه. كما يُعد بناء علاقة قوية مع الجمهور جانب بالغ الأهمية. وهذا يشمل تطوير “شخصية مؤثرة”، وصياغة محتوى يثير “مشاعر قوية”، والتشجيع الفعال على التعليق والاستجابة السريعة والودية مع التعليقات والاستجابة لها. وحين يشعر الناس بالتواصل والاستجابة تتحقق مكاسب كبيرة في زيادة مشاركة الجمهور والمتابعين ومواظبتهم على المتابعة بانتظام مما يضمن الولاء ويحقق الشعبية. كما ينبغي التركيز على مجال معين مع الانتظام والالتزام بالنشر حوله، وينجح المحتوى شديد التخصص و”النشر المنتظم في زيادة المتابعين وجذب جمهور واسع. وهو بالتالي ما تكافئه الخوارزميات التي تساهم في زيادة ظهور ذلك المحتوى وترويجه تلقائيا. كما يجب الاستفادة من التوجهات -التريندينغ” بلمسة شخصية فريدة، و يُشير كلٌّ من “التركيز على المواضيع الرائجة” و”استغلال الاتجاهات بصبغة أو بصمة فريدة، إلى أهمية الحفاظ على الصلة بالجمهور. ومع ذلك، فإن مجرد استنساخ التوجهات الحالية لا يكفيك لتنجح؛ فإضافة رؤيتك الخاصة بأسلوبك الفريد يجعل محتواك ناجحاً وأكثر تميزًا. أما الصور والإنتاج عالي الجودة، فإن “استخدام صور ملونة”، و”اختيار صورة مميزة”، و”إنتاج عالي الجودة وملفت للنظر” يبرز أهمية المحتوى الجذاب بصريًا وبذلك يتأكد أن الإنتاج الجيد يكون أكثر جاذبية وتفاعلًا فضلا عن الجهود المبذولة في الإعداد والتحضير وجمع المعلومات وتقديم ما هو جديد بأسلوب مستساغ ومحبب.تيدمج العديد من المبدعين الناجحين العديد من هذه الاستراتيجيات لبناء حضور قوي وتحقيق النمو الهائل بسرعة. باختصار، الاستراتيجيات المعروفة لتحقيق النجاح على يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، تتلخص بالتركيز على المواضيع الرائجة وهي الخطوة المضمونة والأكثر فعالية للنمو السريع وزيادة الظهور.

سنضيف مع الجزء الثاني تحليل لاستراتيجيات النجاح عند يوتيوبرز عرب بارزين مثل كل من الشاب سعودي المعروف بأسلوبه الفريد في تقديم المحتوى وهو توبز (Topz)، حيث يمتلك قناتين على يوتيوب. قناته الرئيسية تركز على الفلوقات والتحديات، بينما الثانية مخصصة للألعاب الإلكترونية، ويملك أكثر من 6.97 مليون مشترك.

نور ستارز وهي واحدة من أولى اليوتيوبرز في المنطقة الذين تجاوزوا 10 ملايين مشترك، حيث تمتلك حاليًا حوالي 18.8 مليون مشترك تقدم محتوى متنوعًا يشمل الكوميديا والمقالب.

بندريتا (BanderitaX): يوتيوبر سعودي آخر يتمتع بشعبية كبيرة، حيث يقدم محتوى متنوعًا يتضمن الألعاب والتحديات، ويملك حوالي 19.9 مليون مشترك.

نجود الشمري التي تُعتبر واحدة من أبرز اليوتيوبرز السعوديات، حيث تقدم محتوى يتضمن تحديات ونصائح تجميلية، ولديها أكثر من مليون مشترك.

عمر فاروق، وهو يوتيوبر معروف بمحتواه المتنوع الذي يشمل الفلوقات والتحديات، وقد حقق شهرة كبيرة في المجتمع العربي.

عبد الرحمن الغفلي (FFearFFul): يوتيوبر معروف بمحتوى الألعاب، حيث يمتلك أكثر من 5 ملايين مشترك ويشارك في بطولات الألعاب.

هايفاء بيسيسو (Fly with Haifa): تُعتبر هيفاء من اليوتيوبرز البارزين في مجال السفر، حيث تركز على تمكين المرأة وتغيير الصور النمطية عن الشرق الأوسط.