أسرار التحنيط لدى المصريين القدماء تكشفها دراسة جديدة

لآلاف السنين، قام المصريون القدماء بتحنيط موتاهم بحثاً عن الحياة الأبدية. وقد طوروا تقنيات متميزة قادرة على حماية جسم الإنسان من التحلل أو الدمار بعد الموت – بدافع الاعتقاد بأن تحلل الجثة يمثل عقبة جسدية في طريق الوصول إلى الحياة الأبدية.

الآن، استخدم الباحثون الكيمياء ومجموعة غير عادية من الجرار لمعرفة كيف فعلوا ذلك.

وتستند دراستهم، التي نُشرت في مجلة “نايتشر”، إلى اكتشاف أثري نادر: ورشة تحنيط مع مجموعة من الفخار يبلغ عمرها حوالي 2500 عام. لا تزال العديد من الجرار الموجودة في الموقع مكتوبة بتعليمات مثل “أن يغتسل” أو “يوضع على رأسه”.

ومن خلال مطابقة الكتابة على السطح الخارجي للأوعية مع الآثار الكيميائية بداخلها، كشف الباحثون عن تفاصيل جديدة حول “الوصفات” التي ساعدت في الحفاظ على الجثث لآلاف السنين.

وحددت الدراسة خليطاً معيناً من الزيوت العطرية أو المطهرة والقطران والراتنجات التي تم استخدامها لتحنيط الرأس ومعالجة الأغلفة باستخدام كروماتوجرافيا الغاز – تحليلات قياس الطيف الكتلي.

وقالت جوان فليتشر، عالمة الآثار في جامعة يورك، والتي لم تشارك في الدراسة: “إنها تشبه آلة الزمن حقاً، صحيح أنها لم تسمح لنا برؤية أكتاف المحنطين القدامى تماماً، ولكنها ربما كانت أقرب نقطة نقترب منها في أي وقت مضى”.

وقالت فليتشر، التي كان شريكها مؤلفاً مشاركاً في الدراسة، إن هذه الوصفات أظهرت أن المحنطين لديهم معرفة عميقة بشأن المواد التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على موتاهم. وقد تضمنت مواد من مناطق نائية من العالم – مما يعني أن المصريين بذلوا جهوداً كبيرة لجعل مومياواتهم “مثالية بقدر الإمكان”.

غرف التحنيط والدفن

موقع أثري في سقارة

وتقع الورشة، التي تم الكشف عنها عام 2016 من قبل مؤلف الدراسة رمضان حسين، الذي وافته المنية العام الماضي، في مقابر شهيرة في قرية سقارة. توجد أجزاء منها فوق السطح، ولكن يمتد العمود إلى غرفة التحنيط وغرفة الدفن تحت الأرض، حيث تم اكتشاف الجرار.

وقالت سليمة إكرام، استاذة علم المصريات في الجامعة الأمريكية في القاهرة، والتي لم تشارك في الدراسة، إن المرحلة الأخيرة من عملية التحنيط كانت تجري في هذه الغرف. وبعد تجفيف الجسم بالأملاح، والذي ربما حدث فوق الأرض، كان المحنطون يأخذون الجثث إلى الأسفل.

وقال إكرام: “كانت هذه هي المرحلة الأخيرة من التحول، حيث كانت تُؤدى الطقوس السرية والطقوس الدينية. كان الناس يرددون التعاويذ والترانيم بينما كانت الجثة ملفوفة وكان الراتنج يُمسح في جميع أنحاء الجسم”.

كان لدى الخبراء بالفعل بعض القرائن حول المواد التي تم استخدامها في تلك الخطوات النهائية، خاصة من اختبار المومياوات الفردية والنظر في النصوص المكتوبة. وقال المؤلف الكبير فيليب ستوكهامر، عالم الآثار في جامعة لودفيج ماكسيميليان في ألمانيا، إن الكثير من الثغرات لا تزال قائمة.

وساعدت الاكتشافات الجديدة في حل القضية.

الحفاظ على المومياء

جرار تحتوي على مواد كيماوية استخدمت في عملية التحنيط

وقال ستوكهامر: “خذ على سبيل المثال كلمة antiu التي تظهر في الكثير من النصوص المصرية ولكن لم يكن لها ترجمة مباشرة. في الدراسة الجديدة، وجد العلماء أن العديد من الجرار التي تحمل علامة antiu تحتوي على خليط من مواد مختلفة – بما في ذلك الدهون الحيوانية وزيت الأرز وراتنج العرعر”.

وقال المؤلف الرئيسي ماكسيم راجوت، عالم الآثار في جامعة توبنغن الألمانية، إن هذه المواد، إلى جانب المواد الأخرى الموجودة في الجرار، لها خصائص رئيسية من شأنها أن تساعد في الحفاظ على المومياوات.

ويمكن للزيوت النباتية، التي كانت تستخدم لحماية الكبد ومعالجة الضمادات، أن تمنع البكتيريا والفطريات، مع تحسين الرائحة أيضاً. ويمكن أن تساعد المواد الصلبة مثل شمع العسل، التي تستخدم على المعدة والجلد، في منع المياه وإغلاق المسام.

وجاءت بعض المواد من أماكن بعيدة جداً – مثل الدمر والإيليمي، وهما نوعان من الراتينج يأتي من الغابات الاستوائية المطيرة في جنوب شرق آسيا. وقال المؤلفون إن هذه النتائج تظهر أن المصريين القدماء كانوا ينشطون على نطاق واسع للحصول على المواد الأكثر فاعلية.

وقال ستوكهامر: “من المثير للاهتمام أن نرى التعقيد. امتلاك هذه الشبكة العالمية من ناحية، مع وجود كل هذه المعرفة الكيميائية على الجانب الآخر”.

وقالت إكرام إن الخطوة التالية المهمة للبحث ستكون اختبار أجزاء مختلفة من المومياوات الفعلية لمعرفة ما إذا كانت نفس المواد تظهر. وربما لم تكن هذه الوصفات عالمية – فقد تغيرت بمرور الوقت وتنوعت بين ورش العمل.

ومع ذلك، فإن الدراسة توفر أساساً لفهم الماضي، ويمكن أن تقربنا من الأشخاص الذين عاشوا منذ فترة طويلة، على حد قولها.

وأضافت إكرام: “لقد انفصل المصريون القدماء عنا عبر الزمان والمكان، ومع ذلك لا يزال لدينا هذا الارتباط. لقد كان البشر على مر التاريخ خائفين من الموت”.