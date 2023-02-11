أكدت تقارير عدة أن أسراباً من الحشرات ظهرت خلال مباراة فريقي النصر والوحدة –التي انتهت بأربعة أهداف للنصر مقابل لا شيء للوحدة- مساء أمس الخميس في ملعب الشرائع (ملعب الملك عبدالعزيز الدولي) في منطقة مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية إنه في الوقت الذي تنفق فيه الدولة ملايين الريالات للقضاء على الحشرات والأوبئة، كشفت أسراب الحشرات المليونية التي ظهرت خلال مباراة النصر والوحدة بملعب الشرائع قصور وضعف جهود أمانة العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) ووزارة البيئة والمياه والزراعة في القضاء على الحشرات والجراد خاصة في ظل تواجد وتجمهر آلاف الجماهير ولاعبي الفريقين في موقع ووقت واحد ما قد يترتب على ذلك عواقب وخيمة وخطيرة لا يحمد عقباها.

الجراد يملأ مدرجات #ملعب_الشرائع في مكة pic.twitter.com/GA4uZNiMAW — جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) February 10, 2023

وأكد أسامة العامودي أحد جماهير المباراة للصحيفة اليومية أنه لا يمكن أن يظهر هذا المشهد في أي ملعب آخر من ملاعبنا الرياضية سواء في الرياض أو الدمام أو جدة أو المجمعة أو أبها أو حفر الباطن فما هي عوامل جذب تلك الحشرات الأضواء الكاشفة فقط أم غياب الرش وضعف جهود الجهات ذات العلاقة أمانة العاصمة المقدسة ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

وقال الدكتور محمد هاشم الفوتاوي مدير صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة السابق للصحيفة إن حجم الإضاءة العالية أسهم في جذب الحشرات لأن منطقة ملعب الشرائع مفتوحة وليست قريبة من النطاق العمراني.

وحمل “الفوتاوي” وزارة البيئة والمياه والزراعة كونها أكثر الجهات المسؤولة عن تجمع الحشرات بهذه الكثافة العالية لكونها على اطلاع بتنقل الحشرات من موقع ومنطقة لأخرى، مؤكداً أن مكافحة الحشرات وعمليات الرش بالمبيدات مبنية على مراعاة المواقع والمناطق التي فيها المناحل والعسل والوزارة هي التي توجه بذلك.

وأوضح أن الإضاءة العالية أسهمت بشكل كبير في استقطاب وجذب الحشرات بكثرة ومشيرا الى أن الضرر يختلف نسبة وتناسبا وهذه الحشرات ليست مثل الناموس الذي يسبب نقل الأمراض كحمى الضنك فهذه الحشرات والجراد جاءت نتيجة الأمطار الأخيرة والبيئة مناسبة لتواجدها وانتشارها ولا تعتبر مصدر وبائي لم يتم السيطرة عليه.

وأضاف أن هذه الأوقات الملائمة التي تتجمع فيها الحشرات خاصة بعد هطول الامطار على مختلف المناطق، موضحاً أنه سبق أن ظهرت الحشرات بكثرة في أوقات سابقة في الحرم المكي وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة في ظاهرة واضحة.

وتطرق إلى أن ضرر الجراد ينحصر حينما يكون منتقلاً من منطقة تم رشها بمبيدات ونقل الجراد لتلك المبيدات من موقع لآخر، مشدداً على أن وزارة البيئة هي أكثر الجهات المعنية لكون الجراد يتنقل ويقطع مسافات كبيرة وهي المسؤولة عن المكافحة لمعرفتهم بمواقع الرش ومناحل العسل التي تتطلب مراعاة لها.

تهوين

هونت صحيفة “سبق” الإلكترونية من الحادثة التي شهدها ملايين الأشخاص في ملعب الشرائع، ونقلت عن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) إن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود جراد صحراوي في ملعب الشرائع بمكة المكرمة، إنما هو نوع من أنواع النطاطات يسمى الجخاخ أو الجراد النطاط وهي حشرة من جنس الجنادب (blue-winged grasshopper) تنتمي للأسرة الجرادية (Acrididae)، واسمها العلمي (Oedipoda caerulescanes).

ما حقيقة وجود جراد صحراوي في ملعب الشرائع بمكة؟.. مركز "وقاء" يوضح. https://t.co/NOyldq06MC — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) February 10, 2023

وقال “وقاء” إن هذه الحشرة تشبه حشرة الجراد الصحراوي نسبياً من حيث الشكل إلا أنها تختلف عنها من حيث السلوك، وأنه ليس لها أضرار على المحاصيل الزراعية، وعادة توجد بكثافة في الطرقات وعلى المصابيح في فترة المساء.

وأكد أن هذه الحشرة لا يمكن أن تشكل مجموعات كبيرة تنتقل على شكل أسراب ولا تنتقل إلى مسافات بعيدة بل توجد في مواقع التكاثر وهي ليست ضارة ولا تؤثر على النباتات أو الإنسان، مؤكداً أنه يعمل حالياً من خلال فرقه الميدانية على الرصد والاستكشاف والمكافحة لها.

مشكلة متكررة

أكد الصحافي السعودي نجيب الجداوي؛ الناقد الحصري لبرنامج #ملعبSBC أن ظهور أسراب الحشرات في ملعب الشرائع يتكرر سنوياً. وقال إن “إدارة الملعب يجب ألا تقف مكتوفة الأيدي”.

وأعاد نشر تغريدة له تعود لبداية العام 2019 قال فيها “ظهور كثيف لأسراب الحشرات في ملعب الشرائع !!الامر يتكرر كل عام”، متسائلاً “هل فعلا لا توجد حلول؟؟”.

ظهور كثيف لاسراب الحشرات في في ملعب الشرائع !!

الامر يتكرر كل عام .. السؤال : هل فعلا لاتوجد حلول .؟؟#النصر_الوحده @AbdulazizTF https://t.co/RV17kapbz6 pic.twitter.com/U0aRtl9bHQ — نجيب الجداوي (@najeebinho) February 10, 2023

وبالفعل، غزت أسراب من الجنادب السوداء أو كما يطلق عليها (صراصير الليل)، يوم 4 فبراير/شباط 2019، ملعب الشرائع بمكة المكرمة، خلال مواجهة الاتحاد والوحدة، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وفي حادثة سبقتها، تسببت حشرات الجنادب السوداء (الجداجد) في مضايقة الجماهير الحاضرة لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة) أثناء متابعتها مواجهة الاتحاد مع الشباب أمس الأول، وملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع؛ وذلك في يناير/كانون الثاني 2019.

وقالت وسائل إعلام سعودية حينها إن الحشرات تتواجد بكثافة في ملعب الشرائع أثناء سير المباريات، حيث تظهر أثناء تشغيل مصابيح إنارة الملعب، الأمر الذي يجعل من مكافحتها أثناء مجريات المباراة أمراً صعباً.