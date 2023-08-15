أسد وتمساح في شواطئ الغردقة بمصر

ضبطت إدارة محميات البحر الأحمر، بالتنسيق مع شرطة البيئة بالغردقة، خلال حملة تفتيشية حيوانات ممنوعة ومحظورة من بينها أسد صغير وتمساح نيلى وثعبان خلال استخدامها في عروض بأحد شواطئ مدينة الغردقة، لزيادة الجذب السياحي.

وترجع تفاصيل الواقعة، عندما نفذت إدارة محميات البحر الأحمر، بالتنسيق مع شرطة البيئة بالغردقة، حملة تفتيشية على الشواطئ، ونجحت في ضبط مجموعة من الأشخاص تقوم بعرض بعض الحيوانات الممنوعة والمحظورة للجمهور تم على الفور مصادرتها.

وتبين من خلال الحملة أن الحيوانات التي تم ضبطها تشمل تمساحا نيليا، وقردا من نوع النسناس، وأسدا صغيرا “شبل”، وأحد الثعابين من نوع الأصلة، وتمت المصادرة وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات صادرة من اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بضرورة التفتيش وشن الحملات من خلال إدارة محميات البحر الأحمر بالتعاون مع شرطة البيئة.