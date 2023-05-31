أسد طليق في حي بالرياض

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، التابعة لوزارة الداخلية السعودية، من السيطرة على أسد مفترس مهدد بالانقراض كان طليقاً في أحد أحياء العاصمة الرياض وتحييد خطره وتسليمه إلى الجهة المختصة.

وأوضحت القوات الخاصة في تغريدة عبر تويتر، مساء أمس الثلاثاء، أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، بما في ذلك اقتناؤها يعد من المحظورات التي نص عليها نظام البيئة وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال (8 مليون دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة العربية السعودية.

القوات الخاصة للأمن البيئي تسيطر على أسد طليق في أحد أحياء مدينة الرياض. #نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطننا pic.twitter.com/jKHbZqdGSh — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) May 30, 2023

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت، في فبراير/شباط الماضي، مخالفاً لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها في منطقة الرياض بحوزته كائن فطري مهدد بالانقراض (ضبع)، وقالت “القوات”، حينها، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائن الفطري بحكم الاختصاص.

وتتكرر بين حين وآخر مثل هذه الحالات.

تربية الحيوانات المفترسة في السعودية

تمنع القوانين السعودية تربية الحيوانات المفترسة، إلا أنها هواية منتشرة خاصة لدى بعض الأثرياء.

ولا يسمح باستيراد الحيوانات المفترسة في المملكة إلا لثلاث جهات مرخصة، هي مراكز الأبحاث في الجامعات، وحدائق الحيوان، بالإضافة إلى العروض الترفيهية المرخص لها.