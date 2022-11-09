أستون مارتن تكشف عن دراجتها الجديدة

كشفت أستون مارتن وبراف سوبريور عن دراجة “إيه أم بي 001 برو” المخصصة للحلبات فقط بمحرك بسعة 997 سم مكعب والمستوحاة من سيارة أستون مارتن الشهيرة “فالكيري إيه إم آر برو” فائقة الأداء، خلال فعاليات المعرض الدولي للدراجات النارية في ميلانو.

تم اطلق الدراجة باصدار محدود

تتوفر الدراجة بمواصفات واحدة

تتميز بقوة إضافية بنسبة 25% مقارنة بسابقتها

تبلغ طاقتها 225 حصاناً

قال تيري هنريتي، الرئيس التنفيذي في براف سوبريور:

“نفخر بنوع المحرك الجديد الذي يتميز بحوض مكونات المحرك المصنوع بالكامل من الألمنيوم الخام الصلب، والذي يعتبر ميزةً فريدة في صناعة الدراجات النارية، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة القوة التي ترتقي بالدراجة الجديدة إلى قطاع الدراجات الفائقة”.

وقال ماريك رايتشمان، نائب الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي لدى أستون مارتن:

“تتميز هذه الدراجة بأدائها الرفيع، الذي يأتي كنتيجة طبيعية للجمع بين التصميم المبتكر والتكنولوجيا المتقدمة. وتوفر هذه الدراجة تجربة قيادة فريدة للسائق”.

وتأتي الدراجة الجديدة بمواصفات موحدة تشمل اللون الأخضر الفاتح الخاص بأستون مارتن مع تشطيبات من ألياف الكربون ومحرك ونظام تعليق مطليان بالسيراكوت الأسود، ويتم إبراز هذه التصاميم من خلال لمسات من اللون الأخضر الليموني الذي يجسد تاريخ أستون مارتن الحافل بالإنجازات في السباقات.