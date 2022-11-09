فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسسيارات ويخوتلياقة بدنية

أستون مارتن تكشف عن دراجتها الجديدة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
أستون مارتن

كشفت أستون مارتن وبراف سوبريور عن دراجة “إيه أم بي 001 برو” المخصصة للحلبات فقط بمحرك بسعة 997 سم مكعب والمستوحاة من سيارة أستون مارتن الشهيرة “فالكيري إيه إم آر برو” فائقة الأداء، خلال فعاليات المعرض الدولي للدراجات النارية في ميلانو.

  • تم اطلق الدراجة باصدار محدود
  • تتوفر الدراجة بمواصفات واحدة
  • تتميز بقوة إضافية بنسبة 25% مقارنة بسابقتها
  • تبلغ طاقتها 225 حصاناً

قال تيري هنريتي، الرئيس التنفيذي في براف سوبريور:

“نفخر بنوع المحرك الجديد الذي يتميز بحوض مكونات المحرك المصنوع بالكامل من الألمنيوم الخام الصلب، والذي يعتبر ميزةً فريدة في صناعة الدراجات النارية، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة القوة التي ترتقي بالدراجة الجديدة إلى قطاع الدراجات الفائقة”.

وقال ماريك رايتشمان، نائب الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي لدى أستون مارتن:

“تتميز هذه الدراجة بأدائها الرفيع، الذي يأتي كنتيجة طبيعية للجمع بين التصميم المبتكر والتكنولوجيا المتقدمة. وتوفر هذه الدراجة تجربة قيادة فريدة للسائق”.

وتأتي الدراجة الجديدة بمواصفات موحدة تشمل اللون الأخضر الفاتح الخاص بأستون مارتن مع تشطيبات من ألياف الكربون ومحرك ونظام تعليق مطليان بالسيراكوت الأسود، ويتم إبراز هذه التصاميم من خلال لمسات من اللون الأخضر الليموني الذي يجسد تاريخ أستون مارتن الحافل بالإنجازات في السباقات.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا