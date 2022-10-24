أستون مارتن تطلق حملتها التسويقية لسيارة دي بي إكس 707

أعلنت أستون مارتن عن إطلاق حملتها التسويقية الجديدة لعام 2022 لتسليط الضوء على سيارتها الرياضية المبتكرة ومتعددة الاستخدامات دي بي إكس 707، من خلال إنتاج فيلم قصير بمشاركة الممثلة البريطانية الشهيرة فيليسيتي جونز، المرشحة لجوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام وجائزة الأوسكار.

وتم تصوير الفيلم المبتكر وسط بيئة طبيعية مميزة في منتزه دارتمور الوطني في المملكة المتحدة، وقدم النجمة البريطانية في استعراض فردي مهيب أمام الكاميرا وهي تسير على طريق فارغ في نهايته سيارة دي بي إكس 707 خضراء تتجه نحوها بسرعة كبيرة، وتهدر بأصوات قوية تعكس إمكاناتها الجريئة والمبتكرة.

أستون مارتن تكسر الأفكار التقليدية

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ريناتو بيزينياني، رئيس التسويق العالمي والاتصالات لدى أستون مارتن “يمثل الفيلم الإبداعي القصير دليلاً على مساعي أستون مارتن إلى إدخال عناصر الحركة والتشويق البصرية في عملية تسويق منتجاتها، في محاولة لكسر الأفكار التقليدية التي اعتاد عليها العملاء في قطاع السيارات.

وتواصل سيارة دي بي إكس 707، بعد ثمانية أشهر على إطلاقها رسمياً، استقطاب اهتمام السائقين بأدائها المذهل ومظهرها الأنيق وإمكاناتها الاستثنائية. ويهدف الفيلم إلى تحويل ميزات السيارة إلى واقع مرئي بطريقة إبداعية، الأمر الذي شجعنا على اختيار الممثلة الأنيقة فيليسيتي جونز لتقود الحملة باستعراض فردي يتميز بنص قوي يحاكي أداء السيارة. وتعكس الحملة التسويقية، التي تم تصويرها وإنتاجها في المملكة المتحدة، الاهتمام الكبير لدى أستون مارتن بالتعاون مع أهم المواهب البريطانية لتسليط الضوء على علامتنا التجارية ومزاياها الفريدة التي تدمج الأداء العالي والتجارب الفاخرة”.

وأطلقت أستون مارتن اليوم الفيلم والمحتوى الإبداعي الخاص بحملة باور دريفن على مختلف حساباتها على قنوات التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية ذات الصلة في العالم. وتُعد الحملة التسويقية الضخمة الأولى من نوعها بعد إطلاق حملة إنتينسيتي دريفن الجريئة مطلع العام الجاري.