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أسترا تك الإماراتية تستحوذ على تطبيق بوتيم للمكالمات الصوتية

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عبد الله أبو الشيخ مؤسس "أسترا تيك" مع فريق عمل الشركة
عبد الله أبو الشيخ مؤسس "أسترا تيك" مع فريق عمل الشركة

اشترت شركة الاستثمار التكنولوجي “أسترا تك”، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، تطبيق “بوتيم” للمكالمات الصوتية الأكثر شهرة في منطقة الخليج، مما جعلها تقترب خطوة من إنشاء منصة تقدم كل شيء من الرسائل الفورية إلى المدفوعات الرقمية، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وستجعل الصفقة “أسترا تك”، المتخصصة في مجالات التطوير والاستثمار التكنولوجي للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، إحدى أكبر منصات تكنولوجيا الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لم تقدم الشركة قيمة صفقة “بوتيم”، التي اشترتها من مجموعة من المستثمرين الإماراتيين، لكنها قالت إن التطبيق يضم 90 مليون مستخدم مسجل و 25 مليون مستخدم نشط شهرياً.

وتحظر الإمارات العربية المتحدة، حيث 85% من السكان أجانب، المكالمات من تطبيقات مثل “سكايب” التابع لشركة “مايكروسوفت” و”واتساب” التابعة لشركة “ميتا” و”فيس تايم” التابع لشركة أبل”. أدى ذلك إلى زيادة أرقام مستخدمي “بوتيم”، وهو أحد التطبيقات القليلة التي يمكن للمقيمين في الإمارات استخدامها لإجراء مكالمات صوتية عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية المجانية، تقدم شركة “بوتيم” خدمات تحويل الأموال داخل الإمارات، وإعادة شحن الهاتف، وكذلك سداد الفواتير محلياً ودولياً. وبعد الاستحواذ ، ستسمح “أسترا تك” للمستخدمين بدفع الفواتير والوصول إلى الخدمات الحكومية من خلال التطبيق وطلب الطعام والبقالة.

وقال عبد الله أبو الشيخ، مؤسس شركة “أسترا تيك”: “ستكون بوتيم الأولى من نوعها في المنطقة لتبسيط تفاعلات مئات الملايين من المستخدمين، مما يتيح لهم المشاركة والتعامل بسلاسة”.

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