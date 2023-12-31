أستراليا، أول دولة في العالم تحظر الرخام الاصطناعي واستيراده لتسببه بتلف الرئة

وقع في أستراليا مؤخرا اتفاق يفرض حظراً على استخدام الصخر الاصطناعي وهي أحجار صغيرة تلصق بالراتنج- الريسنغ- engineered stone) اعتبارا من العام المقبل لحماية العمال من مخاطر مادة السيليكا الموجودة فيها والتي تسبب تلف الرئة وأمراض رئوية غير قابلة للشفاء.

يشيع استخدام الصخر والرخام الاصطناعي في أسطح المطابخ والحمامات، ولدى قطع وقص هذه المنتجات، تطلق غبار السيليكا الناعم الذي ثبت أنه يسبب أمراضًا مميتة وسرطانات.

وتعد أستراليا أول دولة في العالم تعلن عن حظر الرخام الصناعي، وكجزء من الحظر الوطني أشارت الحكومة الفيدرالية إلى أنها ستفرض حظراً جمركياً إلزامياً على استيراد الرخام الصناعي إلى أستراليا.

ويهدف الحظر الوطني لحماية صحة العمال وتدهور حالتهم الصحية عقب تقرير دعا إلى فرض حظر على مستوى البلاد.

وقالت جمعية الصحة العامة الأسترالية (PHAA) إنه على الرغم من أنه يجب “الاحتفال” بحظر الرخام الاصطناعي، إلا أنه يتعين القيام بالمزيد من الجهود لحماية صحة العمال.

? We’re banning engineered stone imports ?



Silica-related diseases have been on the rise and it’s our job to do what we can to protect workers' lives – and today we’ve done just that. pic.twitter.com/h3uaS6TSio — Tony Burke (@Tony_Burke) December 13, 2023