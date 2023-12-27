فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

أسترازينيكا تستحوذ على شركة للتكنولوجيا الحيوية بـ1.2 مليار دولار​

أسترازينيكا تستحوذ على “جراسيل بيوتكنولوجيز Gracell” التي يقع مقرها في الصين، مقابل 1.2 مليار دولار ضمن جهودها لتعزيز أعمالها في مجال العلاج بالخلايا.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت أسترازينيكا البريطانية عزمها شراء “جراسيل بيوتكنولوجيز Gracell” التي يقع مقرها في الصين، مقابل 1.2 مليار دولار ضمن جهودها لتعزيز أعمالها في مجال العلاج بالخلايا.

وقالت سوزان جالبيرث”نائبة رئيس قسم البحث والتطوير في علم الأورام لدى “أسترازينيكا”، في بيان، إن الصفقة المرتقبة سوف تعزز قدرات شركتها واستثماراتها في مجال العلاج بالخلايا. وتشمل الصفقة استحواذ الشركة البريطانية على الأسهم، والكاش، والأصول السائلة، بجانب استثمارات “جراسيل” قصيرة الأجل البالغة 234.1 مليون دولار اعتباراً من 30 سبتمبر الماضي، بينما من المتوقع إنهاء الصفقة خلال الربع الأول من عام 2024، وفق ما جاء في البيان. وأضاف أن “جراسيل” المُدرجة في الولايات المتحدة سوف تعمل كشركة فرعية مملوكة بالكامل لـ “استرازينيكا”، دون التأثير على المستهدفات المالية للأخيرة خلال العام الحالي.

يذكر أن جراسيل تركز على علاجات الخلايا لأمراض السرطان باستخدام علاجات الخلايا التائية ومنصات التصنيع- FasTCAR و TruUCAR.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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